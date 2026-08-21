Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Παρασκευή σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στους Galacticos Live by Interwetten, με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από τα ευρωπαϊκά ματς που δώσαν οι ελληνικές ομάδες το βράδυ της Πέμπτης.

Η δράση ξεκινάει στις 19:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Αργότερα στις 21:00 (ΕΡΤ1) η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με τη Τσεχία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο, στις 22:00 (Nova Sports Premier League) η πρωταθλήτρια Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη θα υποδεχθεί στο Λονδίνο την Κόβεντρι στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Premier League. Την ίδια ώρα (Cosmote Sport 7) η Μπέτις θα φιλοξενήσει στη Σεβίλλη τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας