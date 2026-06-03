Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδος Κ17 για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Η Εθνική Παίδων έγραψε ιστορία και κατάφερε να κλείσει μία θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, το οποίο διεξάγεται τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026 στο Κατάρ, με τη χώρα μας να γνωρίζει ήδη τους αντιπάλους της στον όμιλο.

Αυτό που έγινε γνωστό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων για τα «χρυσά» μωρά, τα οποία θα ξεκινήσουν τη διοργάνωση από τις 19/11 όταν και θα αντιμετωπίσουν την Αίγυπτο στις 16:00. Το επόμενο ματς είναι με τον Παναμά στις 22/11 και νωρίτερα από ότι το πρώτο παιχνίδι (14:30) ενώ ο τελευταίος αγώνας είναι προγραμματισμένος κόντρα στο Κατάρ που διοργανώνει το τουρνουά, στις 25/11 και ώρα 16:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική - Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Αίγυπτος - Ελλάδα, 16:00

Κατάρ - Παναμάς, 17:30

2η αγωνιστική - Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Παναμάς, 14:30

Κατάρ - Αίγυπτος, 17:00

3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Κατάρ, 16:30

Παναμάς - Αίγυπτος, 16:30

Πώς θα κάνει το επόμενο βήμα στη διοργάνωση η Ελλάδα

Στην τελική φάση του Μουντιάλ Κ17 έχουν προκριθεί 48 ομάδες που έχουν χωριστεί σε 12 ομίλους των 4. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου περνούν στη φάση των «32» και θα τις ακολουθήσουν οι οκτώ καλύτερες 3ες από τα γκρουπ.

Η διοργάνωση ξεκινά στις 19 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 13 Δεκεμβρίου, με τα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στο αθλητικό κέντρο Aspire Zone στο Αλ Ραγιάν της Ντόχα.