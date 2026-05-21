Η Ελλάδα για πρώτη φορά θα πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ17 και θ' αντιμετωπίσει για τον πρώτο όμιλο Κατάρ, Αίγυπτο και Παναμά.

Στον 1ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάτω των 17 ετών για τη σεζόν 2026 με αντιπάλους τη διοργανώτρια χώρα του Κατάρ, την Αίγυπτο και τον Παναμά κληρώθηκε η Εθνική Παίδων στη διαδικασία που διενεργήθηκε στα γραφεία της FIFA στη Ζυρίχη, σε μια ιστορική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη φορά που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα συμμετάσχει σε τελική φάση Μουντιάλ Κ-17.

Αναλυτικά οι όμιλοι που προέκυψαν από την κλήρωση που συντόνισε ο επικεφαλής διοργανώσεων νέων της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, Ρομπέρτο Γκράσι, με καλεσμένους τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-17 το 1993, Σελεστίν Μπαμπαγιάρο, και τον θρύλο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, Νούνο Γκόμες:

1ος όμιλος: Κατάρ, Αίγυπτος, Παναμάς, Ελλάδα.

2ος όμιλος: Νότια Κορέα, Εκουαδόρ, Νέα Καληδονία, CAF 1.

3ος όμιλος: Αργεντινή, Αυστραλία, Δανία, CAF 2.

4ος όμιλος: Γαλλία, Σαουδική Αραβία, Αϊτή, Ουρουγουάη.

5ος όμιλος: Ιταλία, Ουζμπεκιστάν, Ακτή Ελεφαντοστού, Τζαμάικα.

6ος όμιλος: Σενεγάλη, Κροατία, Τατζικιστάν, Κούβα.

7ος όμιλος: Μάλι, Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, Βιετνάμ.

8ος όμιλος: Ισπανία, Μαρόκο, Φίτζι, Κίνα.

9ος όμιλος: Βραζιλία, Ιρλανδία, Κόστα Ρίκα, Τανζανία.

10ος όμιλος: ΗΠΑ, Χιλή, Μαυροβούνιο, Αλγερία.

11ος όμιλος: Μεξικό, Βενεζουέλα, Καμερούν, Ρουμανία.

12ος όμιλος: Ιαπωνία, Κολομβία, Ονδούρα, Σερβία.

*Σημειώνεται ότι εκκρεμούν δύο εισιτήρια με ομάδες της ζώνης της Αφρικής (CAF 1, CAF 2) που θα καθοριστούν από επερχόμενα προκριματικά.

«Θ' απολαύσουμε το ταξίδι»

Ο προπονητής της Εθνικής Παίδων Βασίλης Παπαδάκης, μίλησε μετά την κλήρωση της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ-17 στο Κατάρ για την ιστορική συμμετοχή της Ελλάδας στα τελικά κι έδωσε στους νεαρούς διεθνείς την ευχή να ζήσουν παρόμοια εμπειρία και με την Εθνική Ανδρών.

«Το να εκπροσωπείς τη χώρα σου στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η εκπλήρωση του ονείρου που κάνει κάθε παιδί όταν ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Είμαστε ευτυχισμένοι που θα βρεθούμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και θα αναμετρηθούμε με πολύ ισχυρούς αντιπάλους.

Εύχομαι στους ποδοσφαιριστές μας να κρατήσουν αυτή την εμπειρία σαν φυλακτό και να είναι το "σκαλοπάτι" για να τη ζήσουν αργότερα και με την Εθνική Ανδρών. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά που θέλουν να ζήσουν κάτι ανάλογο, να μην σταματούν να ονειρεύονται και να προσπαθούν κάθε μέρα να γίνονται καλύτεροι σε ό,τι κάνουν.

Θα ζήσουμε την κάθε στιγμή του τουρνουά. Στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα. Θα απολαύσουμε αυτό το όμορφο ταξίδι, φτάνοντας όσο πιο ψηλά μπορούμε».

Σύστημα διεξαγωγής τελικής φάσης

Οι 48 ομάδες κληρώθηκαν σε 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32» και στη συνέχεια το τουρνουά θα συνεχιστεί με νοκ-άουτ αγώνες.

Η τελική φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στο Κατάρ από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2026. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο υπερσύγχρονο αθλητικό συγκρότημα Aspire Zone στο Αλ Ραγιάν της Ντόχα, όπως και στη διοργάνωση του 2025.

FIFA U-17 World Cup Qatar 2026

Προηγούμενοι πρωταθλητές:

1985: Νιγηρία

1987: Σοβιετική Ένωση

1989: Σαουδική Αραβία

1991: Γκάνα

1993: Νιγηρία

1995: Γκάνα

1997: Βραζιλία

1999: Βραζιλία

2001: Γαλλία

2003: Βραζιλία

2005: Μεξικό

2007: Νιγηρία

2009: Ελβετία

2011: Μεξικό

2013: Νιγηρία

2015: Νιγηρία

2017: Αγγλία

2019: Βραζιλία

2023: Γερμανία

2025: Πορτογαλία

Νικητές: Αdidas Golden Ball

1985: Γουίλιαμ (Βραζιλία)

1987: Φίλιπ Οσόντου (Νιγηρία)

1989: Τζέιμς Γουίλ (Σκωτία)

1991: Νίι Λάμπτεϊ (Γκάνα)

1993: Ντάνιελ Άντο (Γκάνα)

1995: Μοχάμεντ Αλ-Καθίρι (Ομάν)

1997: Σέρχιο Σανταμαρία (Ισπανία)

1999: Λάντον Ντόνοβαν (ΗΠΑ)

2001: Φλοράν Σιναμά Πονγκόλ (Γαλλία)

2003: Σεσκ Φάμπρεγας (Ισπανία)

2005: Άντερσον (Βραζιλία)

2007: Τόνι Κρόος (Γερμανία)

2009: Σάνι Εμανουέλ (Νιγηρία)

2011: Χούλιο Γκόμες (Μεξικό)

2013: Κελέτσι Ιχεανάτσο (Νιγηρία)

2015: Κελέτσι Νουακάλι (Νιγηρία)

2017: Φιλ Φόντεν (Αγγλία)

2019: Γκάμπριελ Βερόν (Βραζιλία)

2023: Πάρις Μπρούνερ (Γερμανία)

2025: Ματέους Μίντε (Πορτογαλία)