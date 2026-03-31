Η Εθνική Ελλάδας των Παίδων μετά τη νίκη της με 0-1 επί της Νορβηγίας εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Γερμανίας και πήρε το εισιτήριο για το Μουντιάλ Κ17 στο Κατάρ τον Νοέμβριο του 2026.

Στο Ούλτσινι του Μαυροβουνίου, η Εθνική Παίδων (U17) νίκησε 1-0 την Νορβηγία στο πλαίσιο του 3ου ομίλου της League A και εξασφάλισε την πρόκρισή της στην τελική φάση του Μουντιάλ της κατηγορίας που θα διεξαχθεί στο Κατάρ τον Νοέμβριο του 2026, ως μία από τις καλύτερες δεύτερες των 7 ομίλων της League A, τα παιχνίδια της οποίας αποτελούν την προκριματική διαδικασία για την τελική φάση του EURO αλλά και του Μουντιάλ.

Η Εθνική με τις νίκες επί της Σουηδίας και της Νορβηγίας και +1 γκολ διαφορά έφτασε σε μια σπουδαία επιτυχία, καθώς την ίδια στιγμή η Εθνική Παίδων της Γερμανίας γνώριζε την ήττα με 2-0 από τη Γαλλία.

Η βαθμολογία σε τρεις αγωνιστικές

1. Μαυροβούνιο 6

2. Ελλάδα 6

3. Σουηδία 4

4. Νορβηγία 1

Η Ελλάδα απείλησε πρώτη με τον Καλπάκη να στέλνει τη μπάλα με κοντινό σουτ στο κάθετο δοκάρι του Μπλέκεν Νόρντα. Στη συνέχεια το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο με τις δύο ομάδες να είναι περισσότερο προσεκτικές στην αμυντική τους λειτουργία. Η επόμενη σημαντική φάση ήρθε στο 23΄ και ήταν για τους Νορβηγούς, όταν ο Γιόνσεν βρέθηκε μπροστά από τον Γείτονα, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 32΄ ο Χαλδέζος εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά και ο προωθημένος Τσίγκας εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της νορβηγικής άμυνας να διώξει και πλάσαρε εύστοχα για το 1-0 της Εθνικής. Οι Σκανδιναβοί είχαν την τελευταία καλή στιγμή του α΄ μέρους, όταν στο 39΄ ο Τσέντεργκρεν μπήκε στην περιοχή από δεξιά και σούταρε αλλά ο Γείτονας ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε για να διώξει στη συνέχεια η ελληνική άμυνα.

Στο β΄ μέρος η Νορβηγία πήρε την κατοχή προκειμένου να φτάσει στην ισοφάριση, όμως η Εθνική λειτούργησε εξαιρετικά ανασταλτικά και η εστία του Γείτονα δεν παειλήθηκε παρά μόνο στο 83΄, όταν και πάλι ο Τσέρντεργκρεν βγήκε σε τετ-α-τετ με τον Γείτονα, αλλά για μια ακόμη φορά ο Έλληνας γκολκίπερ αντέδρασε σωστά και απέκρουσε το σουτ του Νορβηγού επιθετικού.

Νορβηγία (Τόρε Άντρε Φλο): Μπλέκεν Νόρντα, Χαλντ Χέρνες, Χίλεσταντ, Φετζουλάχου, Γκούντερσεν (85΄ Μπάκεν), Μπόργκερσεν (53΄ Έρικσρουντ), Μίκλεμπουστ, Φόρτσα (74΄ Άρντζεν), Έλβεμπου (53΄ Αριφάτζικ), Τσέντεργκρεν, Γιόνσεν (74΄ Ντάελιν).

Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Ζιώζος, Καραγγελής, Καλπάκης, Νεμπής (77΄ Σούβλατζης), Κωστόγλου, Χαλδέζος (70΄ Μπαϊραμίδης), Νέτο (78΄ Γκέρσος), Γούσιος (88΄ Λάβδας), Τσίγκας, Παπασαραφιανός (46΄ Μπινιάρης).