Στην Αυστραλία θα παραμείνει, αλλά για τη Νιούκαστλ ο Νίκος Βέργος.

Ο Νίκος Βέργος αποχώρησε από τη Μέλμπουρν Βίκτορι, αλλά δεν άργησε να βρει την επόμενη ομάδα.

Ο 30χρονος (13/1/96) πρώην φορ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει παίξει ακόμα στη Super League με τη φανέλα του Ατρόμητου, του Παναιτωλικού και της Λαμίας, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Νιούκαστλ Τζετς.

Ο Βέργος για δύο χρόνια έπαιξε στη Μελβούρνη και μέτρησε 59 αγώνες με 17 γκολ και 7 ασίστ. Το συμβόλαιό του έληξε και δεν υπήρξε συμφωνία γι' ανανέωση, οπότε αποδέχθηκε την πρόταση της Νιούκαστλ.

Στα ρεπορτάζ των Αυστραλών αναφέρεται: «Ο Έλληνας επιθετικός Νίκος Βέργος είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τους Newcastle Jets

Η ανανεωμένη ομάδα των Newcastle Jets πρόκειται να συμπεριλάβει έναν Ευρωπαίο επιθετικό που πρόσφατα έμεινε ελεύθερος από τη Μέλμπουρν Βίκτορι.

Αφού οι "Βίκτορι" ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα προσέφεραν στον Βέργο νέο συμβόλαιο, οι Τζετς έχουν αγοράσει τις υπηρεσίες του 30χρονου Έλληνα σκόρερ, ο οποίος σημείωσε 17 γκολ σε 59 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις σε δύο σεζόν για τον σύλλογο της Μελβούρνης.

Η αναμενόμενη μεταγραφή του Βέργου αποτελεί μέρος μιας ανασυγκρότησης στους Jets, οι οποίοι έχουν χάσει μια σειρά από παίκτες από την ομάδα που τους εξασφάλισε την πρωτιά στην A-League και το Κύπελλο Αυστραλίας».