Τέλος από τη Μέλμπουρν ο Βέργος
Την καλύτερη περίοδο στην επαγγελματική του καριέρα ολοκλήρωσε ο Νίκος Βέργος καθώς το συμβόλαιο του με τη Μέλμπουρν εκπνέει σε λίγες εβδομάδες και ο ίδιος δεν το ανανεώσει.
Ο 30χρονος φορ αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Αυστραλία, μετρώντας συνολικά 17 γκολ σε 59 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ενώ μοίρασε και επτά ασίστ, αποτελώντας ένα από τα κύρια στελέχη του κλαμπ.
Αποκορύφωμα ήταν η στιγμή που οι οπαδοί της ομάδας τραγούδησαν το όνομά του ή στον αγώνα όπου μετά από χατ-τρικ, ο θρυλικός Χουάν Μάτα γονάτισε και του... καθάρισε το παπούτσι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.