Τέλος από τη Μέλμπουρν ο Βέργος

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια στην Αυστραλία, ο Νίκος Βέργος δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Μέλμπουρν και θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Την καλύτερη περίοδο στην επαγγελματική του καριέρα ολοκλήρωσε ο Νίκος Βέργος καθώς το συμβόλαιο του με τη Μέλμπουρν εκπνέει σε λίγες εβδομάδες και ο ίδιος δεν το ανανεώσει.

Ο 30χρονος φορ αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Αυστραλία, μετρώντας συνολικά 17 γκολ σε 59 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ενώ μοίρασε και επτά ασίστ, αποτελώντας ένα από τα κύρια στελέχη του κλαμπ.

Αποκορύφωμα ήταν η στιγμή που οι οπαδοί της ομάδας τραγούδησαν το όνομά του ή στον αγώνα όπου μετά από χατ-τρικ, ο θρυλικός Χουάν Μάτα γονάτισε και του... καθάρισε το παπούτσι.