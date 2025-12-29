Οι οπαδοί της Μέλμπουρν Βίκτορι τραγούδησαν «Ο Βέργος ξανα» κι εκείνος ανέβηκε στην εξέδρα
Ο Νίκος Βέργος έκανε μία εκπληκτική εμφάνιση την Δευτέρα το πρωί (29/12) με την φανέλα της Μέλμπουρν Βίκτορι την οποία οδήγησε σε μία εντυπωσιακή εντός έδρας νίκη με 5-1 ενάντια στην Γουέλινγκτον Φοίνιξ για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος Αυστραλίας.
Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε τα πρώτα τρία γκολ της ομάδας του ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο της προς τη νίκη και αναγκάζοντας μέχρι και τον φημισμένο συμπαίκτη του, Χουάν Μάτα να γονατίσει και να του... γυαλίσει τα παπούτσια.
Μετά την λήξη του αγώνα, του οποίου αναδείχθηκε προφανώς και MVP, εκείνος πήρε την μπάλα του ματς για να θυμάται την εμφάνιση αυτή και κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των οπαδών της ομάδας του, η οποία άρχισε να τον αποθεώνει φωνάζοντας «Ο Βέργος (το έκανε) ξανά».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.