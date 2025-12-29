Οι οπαδοί της Μέλμπουρν Βίκτορι τραγούδησαν «Ο Βέργος ξανα» κι εκείνος ανέβηκε στην εξέδρα

Ο Νίκος Βέργος έζησε μεγάλες στιγμές στην νίκη της Μέλμπουρν Βίκτορι επί της Γουέλιγκτον Φοίνιξ με 5-1, που πέτυχε χατ τρικ, αφού μετά το ματς πήγε μπροστά από την εξέδρα και γνώρισε καθολική αποθέωση.

Ο Νίκος Βέργος έκανε μία εκπληκτική εμφάνιση την Δευτέρα το πρωί (29/12) με την φανέλα της Μέλμπουρν Βίκτορι την οποία οδήγησε σε μία εντυπωσιακή εντός έδρας νίκη με 5-1 ενάντια στην Γουέλινγκτον Φοίνιξ για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος Αυστραλίας.

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε τα πρώτα τρία γκολ της ομάδας του ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο της προς τη νίκη και αναγκάζοντας μέχρι και τον φημισμένο συμπαίκτη του, Χουάν Μάτα να γονατίσει και να του... γυαλίσει τα παπούτσια.

Μετά την λήξη του αγώνα, του οποίου αναδείχθηκε προφανώς και MVP, εκείνος πήρε την μπάλα του ματς για να θυμάται την εμφάνιση αυτή και κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των οπαδών της ομάδας του, η οποία άρχισε να τον αποθεώνει φωνάζοντας «Ο Βέργος (το έκανε) ξανά».