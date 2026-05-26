Φαβορί για να αναλάβει ξανά την εθνική Ιταλίας είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι σύμφωνα με Ιταλικά ΜΜΕ.

Η Ιταλία δεν θα βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής καθώς το πολύποθέτω εισιτήριο το πήρε η Βοσνία που στη «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι αποδείχθηκαν ψυχραιμότεροι και άφησε τους Ατζόυρι για τρίτο Μουντιάλ εκτός.

Μετά από αυτό το ιστορικό κάζο ο Γκατούζο είναι παρελθόν από τον πάγκο. Καθώς η αποτυχία του να οδηγήσει την Σκουάντρα Ατζούρα στο Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά αποτέλεσε φυσικά τον λόγο που οι δυο πλευρές δεν συνέχισαν τη συνεργασία τους, με την ανακοίνωση να κάνει λόγο για κοινή απόφαση.

Τα δημοσιεύματα για το ποιος θα αναλάβει τα ηνία του πάγκου της εθνικής Ιταλίας δίνουν και παίρνουν, με ρεπορτάζ της Tuttomercatoweb να αναφέρει πως μεγάλο φαβορί είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Αναλυτικότερα το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως είναι τα τρια τα ονόματα στη λίστα των Ατζούρι. Πρόκειται για τους Ρομπέρτο Μαντσίνι, Αντόνιο Κόντε και Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Ωστόσο ο άλλοτε τεχνικός της Μίλαν απέρριψε την προσφορά, ενώ ο Κόντε είναι δύσκολη υπόθεση εξαίτειας των οικονομικών του απαιτήσεων.

Για τους λόγους αυτούς φαβορί για να αναλάβει ξανά την εθνική Ιταλίας είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην ομάδα όπου κατέκτησε το EURO 2020.

Να θυμίσουμε πως η Ελλάδα έχει ραντεβού με την Ιταλία στο Παγκρήτιο στις 7 Ιουνίου.