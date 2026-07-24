Σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sports, ο Αντρέα Πίρλο βρίσκεται μια... ανάσα από τον πάγκο της Σκουάντρα Ατζούρα.

Ο Αντρέα Πίρλο «αγκαλιά» με τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας! Όπως αναφέρει το ιταλικό Sky Sports ο πρώην θρύλος του ποδοσφαίρου της γειτονικής χώρας αναμένεται να είναι ο «αρχιτέκτονας» της νέας εποχής στους τετράκις Πρωταθλητές Κόσμου.

Μετά από το... ναυάγιο με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία -όπως όλα δείχνουν- κατέληξε στον εκλεκτό της επόμενης μέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτός δεν είναι άλλος από τον πάλαι ποτέ θρυλικό μέσο των Μίλαν και Γιουβέντους, μεταξύ άλλων, τον Αντρέα Πίρλο.

Οι Ιταλοί απέχουν εδώ και χρόνια από το προσκήνιο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και οραματίζονται μια νέα εποχή, η οποία θα συνοδευτεί με τις δόξες του παρελθόντος. Ο 47χρονος τεχνικός έχει συμβόλαιο με την United FC των ΗΑΕ μέχρι το 2027, αλλά -όπως φαίνεται- βρίσκεται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για να αναλάβει το... τιμόνι του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.