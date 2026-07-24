Ο Κάρλο Αντσελότι απέρριψε την πρόταση της εθνικής ομάδας της Ιταλίας και θα παραμείνει στον πάγκο της Βραζιλίας, μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Ο Πάολο Μαλντίνι παραδέχτηκε πρόσφατα ότι μίλησε με τον Κάρλο Αντσελότι σχετικά με την κενή θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, προτού ξεκινήσει συζητήσεις με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον άλλοτε τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης να μην θέλει να αποχωρήσει από τη «Σελεσάο».

Θυμίζουμε πως νωρίτερα μέσα στην ημέρα έγινε γνωστό πως ο Πεπ απάντησε αρνητικά στην πρόταση να αναλάβει τη θέση του τεχνικού των «Ατζόυρι», γεγονός που αφήνει την Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIGC) να εξετάζει μια λίστα με πιθανές εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένου του Αντρέα Πίρλο, ο οποίος παρουσιάζεται ως το φαβορί.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο επίσημο κανάλι της Serie A την Πέμπτη (23/07), ο Μαλντίνι παραδέχτηκε ότι τόσο ο ίδιος, όσο και ο σύμβουλος της FIGC, Λεονάρντο, είχαν μιλήσει με τον Αντσελότι σχετικά με τη διαθεσιμότητά του, πριν πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τον Καταλανό το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι μιλήσαμε και με τον Κάρλο Αντσελότι πριν μιλήσουμε με τον Πεπ, και θεωρήσαμε σωστό να ξεκινήσουμε με αυτούς που θεωρούσαμε τους καλύτερους στον κόσμο. Έτσι, έπρεπε να έχουμε μια γενική ιδέα για τη διαθεσιμότητά τους».

Μάλιστα, όπως επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 67χρόνος τεχνικός είναι πλήρως αφοσιωμένος στο να οδηγήσει τη Βραζιλία στο επόμενο Κόπα Αμέρικα το 2028 και ότι σχεδιάζει επίσης να παραμείνει επικεφαλής της «Σελεσάο» μέχρι και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, γεγονός που αποκλείει κάθε πιθανότητα να αναλάβει σύντομα τον... καυτό πάγκο της Ιταλίας.