Ελλάδα και Ιταλία έμειναν εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα κοντραριστούν σε φιλική αναμέτρηση στις 7 Ιουνίου στην Κρήτη, με τον εκπρόσωπο της Σκουάντρα Ατζούρα, Τζανκάρλο Αντονιόνι, να σχολιάζει όσα ακούστηκαν περί δυσαρέσκειας της ελληνικής πλευράς για τους παίκτες που θα απαρτίσουν την αποστολή των φιλοξενούμενων.

«Διάβασα για κάποιο πρόβλημα που προκλήθηκε στην Ελλάδα σχετικά με το ότι κάποιοι έμπειροι παίκτες δεν θα είναι εκεί, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω», ανέφερε ο πρωταθλητής κόσμου το 1982 στην ιστοσελίδα της FIGC, εξηγώντας πως «δεν είναι έλλειψη σεβασμού για τους αντιπάλους μας, δεν θα πάμε με την Κ21, αλλά με μία ομάδα νεαρή και δυνατή.

Πολύ ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές θα παίξουν, μερικοί είναι ήδη μόνιμα μέλη της εθνικής ομάδας, άλλους τους ξέρει ο Σίλβιο Μπαλντίνι επειδή είχε σπουδαία αποτελέσματα μαζί τους στην ομάδα Νέων τους προηγούμενους εννέα μήνες».