Η αποστολή της Ιταλίας για το φιλικό με την Ελλάδα στο Παγκρήτιο απαρτίζεται από τον Ντοναρούμα και παίκτες από 21 ετών και κάτω.

Έναν σούπερ σταρ, τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα της Μάντσεστερ Σίτι και την Κ21 φέρνει η Ιταλία για το φιλικό με την Εθνική ομάδα στο Παγκρήτιο στις 7 Ιουνίου.

Η Ελλάδα ήθελε να δώσει ένα δυνατό φιλικό, αλλά η Ιταλία παρά τις δηλώσεις στελεχών της φέρνει τον Ντοναρούμα και την Κ21 για το φιλικό. Ορισμένοι παίκτες που κλήθηκαν στην αποστολή έχουν υπάρξει μέλη στην Ανδρών της Ιταλίας, αλλά δεν μπορούν να θεωρούνται βασικά στελέχη. Ο μέσος όρος ηλικίας των Ιταλών, όπως αναφέρουν, είναι 20 ετών και 6 μηνών! Είναι λογικό μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ η Ιταλία να θέλει να κάνει ένα restart και βρίσκεται σε φάση πλήρους αναδιοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ιταλικής ομοσπονδίας.

«Ο Μπαλντίνι εμπιστεύεται τους νέους για τα φιλικά εναντίον του Λουξεμβούργου και της Ελλάδας, με τον Ντοναρούμα να ηγείται της ομάδας.

Οι Ατζούρι θα συγκεντρωθούν στο Coverciano την Πέμπτη και θα αγωνιστούν στις 3 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο και στις 7 Ιουνίου στην Κρήτη. 24 παίκτες κλήθηκαν από τον Σίλβιο Μπαλντίνι για τους δύο τελευταίους αγώνες της Ιταλίας για τη σεζόν. Η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει το Λουξεμβούργο την Τετάρτη 3 Ιουνίου (20:45 CEST) στο Stade de Luxembourg, πριν αντιμετωπίσει την Ελλάδα την Κυριακή 7 Ιουνίου (21:00 CEST) στο Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, για έναν ακόμη φιλικό αγώνα.

Ο Μπαλντίνι και το επιτελείο του θα ηγηθούν των Ατζούρι και στους δύο αγώνες και έχουν επιλέξει να δώσουν μεγάλη έμφαση στους νέους, επιλέγοντας παίκτες που έχουν ήδη εμπειρία στα κορυφαία πρωταθλήματα και τις διοργανώσεις της Ευρώπης. Η ομάδα περιλαμβάνει τέσσερις παίκτες που γεννήθηκαν το 2008, τρεις που γεννήθηκαν το 2006, επτά που γεννήθηκαν το 2005 και εννέα που γεννήθηκαν το 2004, με μέσο όρο ηλικίας 20 ετών και 6 μηνών.

Παράλληλα με τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος είναι αρχηγός της ομάδας με 81 συμμετοχές, οι Πιέτρο Κομούτσο, Μάρκο Παλέστρα, Νικολό Πιζίλι και Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο είναι ήδη μέρος της εθνικής ομάδας των Ανδρών.

Στο προπονητικό καμπ προστέθηκαν επίσης οι Τομάσο Μπέρτι (Τσεζένα), Νικολό Φορτίνι (Φιορεντίνα), Γκαμπριέλε Γκουαρίνο (Έμπολι) και Ντόμινικ Βαβασόρι (Αταλάντα), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη φάση προετοιμασίας για τους φιλικούς αγώνες από την Πέμπτη 28 έως την Κυριακή 31 Μαΐου».

Η αποστολή είναι η εξής και δίπλα αναφέρεται η ομάδα στην οποία ανήκουν οι παίκτες και η ηλικία τους:

Τερματοφύλακες : Τζιοβάνι Νταφάρα (Αβελίνο, 21 ετών), Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Μάντσεστερ Σίτι, 26), Λορέντζο Παλμισάνι (Φροζινόνε, 21).

Αμυντικοί: Αχανόρ (Αταλάντα, 17), Νταβίντε Μπαρτεσάγκι (Μίλαν, 19), Φάμπιο Κιαρόντια (Γκλάντμπαχ, 19), Πιέτρο Κομούτζο (Φιορεντίνα, 20), Φαβασούλι (Καταντζάρο, 21), Φίλιπο Μανέ (Μπορούσια Ντόρτμουντ, 20), Μάρκο Παλέστρα (Κάλιαρι, 20).

Μέσοι : Ματέο Νταγκάσο (Βενέτσια, 20), Τζιάκομο Φατικάντι (Γιουβέντους, 20), Λούκα Λιπάνι (Σασουόλο, 19), Σερ Ντούρ (Φιορεντίνα, 20), Νικολό Πισίλι (Ρόμα, 20), Λορέντζο Βεντουρίνο (Ρόμα, 18).

Επιθετικοί: Φραντσέσκο Καμάρντα (Λέτσε, 17), Λουίτζι Τσερουμπίνι (Σαμπντόρια, 21_, Εκατόρ (Τζένοα, 18, Φραντσέσκο Εσπόζιτο (Ίντερ, 20), Σεϊντού Φίνι (Φροζινόνε, 18), Σαμουέλε Ινάτσιο (Ντόρτμουντ, 17), Λούκα Κολεόσο (Παρί 20).

📋💙 La lista dei 24 convocati del Ct Silvio Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/QPCwk15Rjp — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) May 25, 2026



