Ο Πεπ αρνήθηκε να αναλάβει την εθνική Ιταλίας: «Με τιμά η πρόταση, αλλά δεν έχω διάθεση»

Αρνητικός στο να αναλάβει τις τύχες της εθνικής Ιταλίας είναι ο Γκουαρδιόλα, που είπε τελικά «οχι» στην πρόταση των Μαλντίνι και Λεονάρντο.

Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, ο Πεπ Γκουαρντιόλα είπε το τελικό «όχι» στην πρόταση των Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο για την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ιταλίας.

Μπορεί η προοπτική του να την αναλάβει να του κίνησε το ενδιαφέρον, ο ίδιος όμως τελικά αρνήθηκε. Ο Καταλανός κόουτς, έχοντας αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μια δεκαετία, εξέφρασε την επιθυμία του να ξεκουραστεί και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του, όπως μεταδίδει η ίδια πηγή.

Παράλληλα ξεκαθάρισε πως αν αναλάμβανε κάτι τέτοιο θα έπρεπε να δώσει το 100%, αλλά η φύση της δουλειάς σε μια εθνική χωρίς την καθημερινή επαφή με τους παίκτες δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία του.

Επιπλέον, το πολυετές πλάνο που του πρότεινε ο Μαλντίνι απαιτούσε μια δέσμευση που δεν ήταν έτοιμος να αναλάβει αυτή τη στιγμή, επιλέγοντας τελικά να αρνηθεί.

Μετά την αρνητική απάντηση του Γκουαρντιόλα, η ιταλική ομοσπονδία ενεργοποίησε το plan b, στρέφοντας πλέον την προσοχή της στον Αντρέα Πίρλο για τη νέα εποχη της Σκουάντρα Ατζούρα.