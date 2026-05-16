Η εισβολή των οπαδών της Σέλτικ στο φινάλε του αγώνα με τη Χαρτς έχει φέρει ερωτήματα από τους οπαδούς των ηττημένων.

Η Χαρτς έφτασε στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό, με τη Σέλτικ να τη νικά 3-1 εντός έδρας και να παίρνει εκείνη τον τίτλο του πρωταθλητή στη Σκωτία. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα, με τον Όσμαντ να σκοράρει προ κενής εστίας και να βάζει φωτιά στο Σέλτικ Παρκ.

Χιλιάδες οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν, με το ερώτημα να είναι αν ο διαιτητής είχε σφυρίξει τη λήξη! Περίπου 30 δευτερόλεπτα απέμεναν για τη λήξη της αναμέτρησης όταν μπήκε η μπάλα στα δίχτυα για το 3-1, με τον τεχνικό των Κελτών, Μάρτιν Ο'Νιλ, να παραδέχεται πως «νόμιζα πως το ματς δεν είχε λήξει, προσπαθούσα να διώξω τους οπαδούς από τον αγωνιστικό χώρο για να παίξουμε ό,τι είχε μείνει. Ρώτησα τον τέταρτο διαιτητή ή τον επόπτη, στον διάδρομο, και είπε πως έληξε».

Η εν λόγω περίπτωση θύμισε σε πολλούς το πρόσφατο πάθημα της Σλάβια Πράγας, που απείχε λίγα λεπτά από τον τίτλο στην Τσεχία, ωστόσο οι οπαδοί της διέκοψαν το ντέρμπι με τη Σπάρτα και έφεραν την ήττα στα χαρτιά - με την ομάδα του Γίντριχ Τρπισόφσκι βέβαια να κατακτά το πρωτάθλημα στο αμέσως επόμενο ματς.

Ευλόγως, οπαδοί της Χαρτς έσπευσαν να ζητήσουν μέσω social media να εφαρμοστεί ανάλογη τιμωρία και για τη Σέλτικ, οπαδοί της οποίας φέρονται να κινήθηκαν απειλητικά προς ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων όταν έγινε η εισβολή στον αγωνιστικό χώρο...

May 16, 2026

May 16, 2026