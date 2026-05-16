Χαρτς: Γιατί οι οπαδοί της ζητούν τον τίτλο από τη Σέλτικ
Η Χαρτς έφτασε στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό, με τη Σέλτικ να τη νικά 3-1 εντός έδρας και να παίρνει εκείνη τον τίτλο του πρωταθλητή στη Σκωτία. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα, με τον Όσμαντ να σκοράρει προ κενής εστίας και να βάζει φωτιά στο Σέλτικ Παρκ.
Χιλιάδες οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν, με το ερώτημα να είναι αν ο διαιτητής είχε σφυρίξει τη λήξη! Περίπου 30 δευτερόλεπτα απέμεναν για τη λήξη της αναμέτρησης όταν μπήκε η μπάλα στα δίχτυα για το 3-1, με τον τεχνικό των Κελτών, Μάρτιν Ο'Νιλ, να παραδέχεται πως «νόμιζα πως το ματς δεν είχε λήξει, προσπαθούσα να διώξω τους οπαδούς από τον αγωνιστικό χώρο για να παίξουμε ό,τι είχε μείνει. Ρώτησα τον τέταρτο διαιτητή ή τον επόπτη, στον διάδρομο, και είπε πως έληξε».
Η εν λόγω περίπτωση θύμισε σε πολλούς το πρόσφατο πάθημα της Σλάβια Πράγας, που απείχε λίγα λεπτά από τον τίτλο στην Τσεχία, ωστόσο οι οπαδοί της διέκοψαν το ντέρμπι με τη Σπάρτα και έφεραν την ήττα στα χαρτιά - με την ομάδα του Γίντριχ Τρπισόφσκι βέβαια να κατακτά το πρωτάθλημα στο αμέσως επόμενο ματς.
Ευλόγως, οπαδοί της Χαρτς έσπευσαν να ζητήσουν μέσω social media να εφαρμοστεί ανάλογη τιμωρία και για τη Σέλτικ, οπαδοί της οποίας φέρονται να κινήθηκαν απειλητικά προς ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων όταν έγινε η εισβολή στον αγωνιστικό χώρο...
🚨 𝐂𝐇𝐀𝐎𝐒 𝐀𝐓 𝐂𝐄𝐋𝐓𝐈𝐂 𝐏𝐀𝐑𝐊! 🚨— Football Insider (@footyinsider247) May 16, 2026
Celtic fans invaded the pitch before their title-winning match with Hearts was over, causing utter bedlam! 🤯
The Hoops scored to make it 3-1 in the dying embers of the clash to win the Scottish Premiership, before chaos ensued on… pic.twitter.com/pVkDTDo81I
Celtic fans are invading the pitch before the final whistl pic.twitter.com/tPo3PRjTnm— N (@N10Junn) May 16, 2026
Ugly scenes at the end of Celtic v Hearts at Parkhead today.— Matthew Lindsay (@MattLindsayHT) May 16, 2026
Several Hearts players were accosted by Celtic fans during an injury-time pitch invasion.
We have been here before in Scottish football this season. Could this not have been prevented?
Full updates in @heraldscotland
