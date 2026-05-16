Η Σέλτικ έκαμψε την αντίσταση της Χαρτς στο φινάλε, κέρδισε με 3-1 και κατέκτησε το 56ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Έφτασε πολύ κοντά στο... όνειρο η ομάδα του Κυζιρίδη.

Μαχαιριά για τη Χαρτς του Κυζιρίδη! Ο Μαέντα «ξέρανε» την ομάδα του Εδιμβούργου στο 88ο λεπτό, λύγισε την αντίσταση της και το τελικό 3-1 χάρισε στη Σέλτικ το 56ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και το 14ο τα τελευταία 15 χρόνια. Οι «Καρδιές» έχασαν την ευκαιρία να κατακτήσουν το πέμπτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και το πρώτο μετά από 66 ολόκληρα χρόνια και το μακρινό 1960!

Στο πρώτο ημίχρονο το «ντέρμπι» τίτλου είχε έντονες μονομαχίες, πάθος και δύο τέρματα. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Σάνκλαντ στο 43ο λεπτό, ύστερα από την ασίστ του Κίνγκλσεϊ. Στο 45+3 οι Κέλτες ισοφάρισαν από την άσπρη βούλα με τον Ένγκελς, σε μια φάση που ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ήταν ο μοιραίος που υπέπεσε στο πέναλτι εις βάρος της ομάδας του. Το 1-1 έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο προπονητές ανακάτεψαν την τράπουλα με αλλεπάλληλες αλλαγές. Οι γηπεδούχοι ήθελαν πάση θυσία τη νίκη για να κατακτήσουν το 56ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, ενώ η Χαρτς ήταν ικανοποιημένη ακόμα και με την ισοπαλία. Ο Κυζιρίδης αντικαταστάθηκε στο 67ο λεπτό του ματς από τον Φόρεστ. Οι Καθολικοί πίεσαν για να φτάσουν στο 2-1 και τελικά τα κατάφεραν με γκολ-λύτρωση του Μαέντα στο 88ο λεπτό, παγώνοντας τους παίκτες και τους φίλους της Χαρτς. Στο 90+8 μπήκε το θαυμαστικό για τους γηπεδούχους με τον Όσμαντ στην αντεπίθεση να γράφει το τελικό 3-1.

Υπενθυμίζουμε πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δε φέρνει χαμόγελα στην ΑΕΚ προκειμένου η Ένωση να είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης στα playoffs του Champions League, καθώς ο Δικέφαλος ήθελε κατάκτηση του τίτλου από τη Χαρτς.