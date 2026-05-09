Χάος στο Σλάβια Πράγας - Σπάρτα Πράγας. Οι οπαδοί των γηπεδούχων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με φωτοβολίδες, διακόπτοντας το ματς λίγο πριν στεφθούν πρωταθλητές Τσεχίας.

Σε «ζούγκλα» μετέτρεψαν το ντέρμπι της Τσεχίας οι οπαδοί της Σλάβια Πράγας! Στο ντέρμπι με την συμπολίτισσα Σπάρτα οι οπαδοί των γηπεδούχων έκαναν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ο διαιτητής υπέδειξε 10' καθυστερήσεις, όμως οι ένθερμοι οπαδοί της Σλάβια δεν κρατήθηκαν, μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το ματς διεκόπη με τη φιλοξενούμενη Σπάρτα να κάνει έντονα παράπονα και να αποχωρεί.

Η Σλάβια προηγούταν μέχρι εκείνο το σημείο με 3-2 και απείχε στιγμές πριν τη μαθηματική κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος. Αντ' αυτού το ματς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, με τον πρόεδρο των γηπεδούχων, Γιάροσλαβ Τβρντίκ, να δηλώνει πως αυτό το σκηνικό είναι η μεγαλύτερη ντροπή.

Μάλιστα ο τερματοφύλακας της Σπάρτα, Γιάκουμπ Σουρόβτσικ, δέχθηκε επίθεση από τους οπαδούς. Η τύχη της αναμέτρησης θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα με τους γηπεδούχους να κινδυνεύουν με γενναίο πρόστιμο και αγώνες κεκλεισμένων των θυρών.

Αναλυτικά η δήλωση του Προέδρου της Σλάβια Πράγας:

«Δεν μπορούμε να ζητήσουμε ελαφρυντικά, οι οπαδοί μας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και διέκοψαν τον αγώνα πριν το τέλος του. Ο αντίπαλος ανέφερε επίθεση σε έναν ή δύο παίκτες. Θεωρώ ότι είναι νόμιμο που το παιχνίδι διακόπηκε. Αν μας συνέβαινε κάτι παρόμοιο εκεί, θα συμπεριφερόμασταν ακριβώς έτσι. Εμείς μπορούμε μόνο να ζητήσουμε συγγνώμη. Πρέπει να δράσουμε, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες καταστάσεις. Είναι δύσκολο. Τρία, τέσσερα λεπτά μας χώριζαν από τις γιορτές για το πρωτάθλημα, πιστεύω ότι οι παίκτες θα τα κατάφερναν. Αντί γι' αυτό, είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη ντροπή που έχω βιώσει σε έντεκα χρόνια στον σύλλογο. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους φυσιολογικούς οπαδούς που έμειναν στις κερκίδες, ζητώ συγγνώμη από όλους τους θεατές μπροστά στις οθόνες. Είναι ντροπή, πρέπει να ζήσουμε με αυτήν».

