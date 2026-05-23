Το πέναλτι που είχε κερδίσει η Σέλτικ στο ματς με τη Μάδεργουελ θεωρήθηκε λανθασμένο από αρμόδια επιτροπή διαιτησίας.

Η Χαρτς έφτασε λίγα λεπτά μακριά από το θαύμα στη Σκωτία, εντούτοις η εμπειρία της Σέλτικ μέτρησε στο τέλος και η ομάδα του Μάρτιν Ο'Νιλ κατέκτησε ακόμη έναν τίτλο στην Premiership. Για να μείνουν ζωντανοί οι Κέλτες στη μάχη για την κούπα πάντως, είχε χρειαστεί ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις του εκτός έδρας αγώνα με τη Μάδεργουελ μία αγωνιστική πριν το τέλος, το οποίο είχε μετουσιώσει σε γκολ ο Ιχεανάτσο.

Με τον τρόπο αυτό, η Σέλτικ είχε παραμείνει στο -1 από την κορυφή της βαθμολογίας της playoffs, κάτι που σήμαινε πως της αρκούσε η νίκη κόντρα στη Χαρτς την τελευταία αγωνιστική. Αν το 2-2 με τη Μάδεργουελ είχε μείνει μέχρι το τέλος, τότε τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά, καθώς οι Κέλτες θα έψαχναν νίκη με τρία γκολ και πάνω...

This was what Celtic got a match winning penalty for 😂 he should be banned for feigning injury. pic.twitter.com/S1IJiv3GTT May 13, 2026

Σύμφωνα δε με επιτροπή διαιτησίας της σκωτσέζικης FA, η απόφαση για το εν λόγω πέναλτι ήταν λανθασμένη! Ο διαιτητής Τζον Μπίτον είχε κληθεί από τον Άντριου Ντάλας, που βρισκόταν στο VAR, για να εξετάσει φάση με πιθανό χέρι μέσα στην περιοχή σε εναέρια μονομαχία, αποφασίζοντας να δείξει τη λευκή βούλα. Η εν λόγω απόφαση είχε προκαλέσει σάλο στη Σκωτία, με τον προπονητή της Χαρτς, Ντέρεκ ΜακΙνες να τη χαρακτηρίζει «αηδιαστική», την ώρα που ο ρέφερι είχε φτάσει να έχει αστυνομική προστασία!

Σύμφωνα λοιπόν με το αρμόδιο πάνελ ονόματι KMI (Key Match Incident), η αρχική απόφαση του Μπίτον να αφήσει το ματς να συνεχιστεί ήταν η σωστή, με το λάθος αυτό να είναι το δεύτερο κατά της Χαρτς στα playoffs, καθώς η ίδια επιτροπή είχε καταλήξει πως έπρεπε να έχει δοθεί πέναλτι υπέρ του Αλέξανδρου Κυζιρίδη στο ματς της ομάδας του με τη Μάδεργουελ μερικές εβδομάδες πριν...