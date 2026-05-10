Η Γαλατασαράι... ονειρεύεται την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη!

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Γαλατασαράι έχει ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς και το όνομα του Χρήστου Τζόλη είναι από τα πρώτα της μεταγραφικής λίστας.

Η σεζόν που διανύει στο Βέλγιο είναι από άλλο... πλανήτη. Ο Χρήστος Τζόλης έχει πάρει από το «χεράκι» την Κλαμπ Μπριζ και την οδηγεί φουλ για το πρωτάθλημα με τον απολογισμό του να αγγίζει τα 19 γκολ και τις 24 ασίστ σε 49 συμμετοχές.

Το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2029 και όπως είναι λογικό, η βέλγικη ομάδα δεν θα τον αφήσει τόσο εύκολα να φύγει παρά τους πολλούς μνηστήρες που έχει στο κατώφλι της για τον 24χρονο εξτρέμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, μία από τις ομάδες που... ονειρεύονται την απόκτηση του διεθνή ποδοσφαιριστή είναι η Γαλατασαράι. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η όρεξη των ανθρώπων της έχει ανοίξει ακόμα περισσότερο και ήδη έχει ξεκινήσει το σχεδιασμός ενόψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα έγινε αναφορά ότι για το καλοκαίρι, το μπάτζετ που θα υπάρξει στη διάθεση του συλλόγου θα είναι στα 500 εκατ. ευρώ (!) με αποτέλεσμα να υπάρχει αρκετός... χώρος για να ενισχυθεί το ρόστερ ακόμα περισσότερο. Ο Τζόλης, λοιπόν, είναι ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί πιο έντονα στο εσωτερικό του κλαμπ.

Ο Έλληνας εξτρέμ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για την ενίσχυση των άκρων της μεσοεπιθετικής γραμμής και είναι σίγουρο ότι η Γαλατά θα προσπαθήσει να πάρει το «οκ» από τον παίκτη και να «λυγίσει» τις απαιτήσεις της Κλαμπ Μπριζ, οι οποίες δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν και τα 35 με 40 εκατ. ευρώ για την πώλησή του.

Φυσικά, δεν είναι τόσο απλό για τη Γαλατασαράι καθώς πέρα από τα λεφτά, είναι και το πρεστίζ αφού για τον Τζόλη υπάρχουν μάτια από ομάδων του τοπ-5 της Ευρώπης και εφόσον ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θέλει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, δεν θα είναι τόσο εύκολο να κοιτάξει προς τη μεριά της Τουρκίας.