Πρώην χαφ των Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ δέχθηκε επίθεση από άγνωστο τύπο που έχει εμμονή με την κοπέλα του και ηθοποιό, Ντεβρίμ Οζκάν.

Απίθανες σκηνές εκτιλύχθηκαν σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Μπέγιογλου της Κωνσταντινούπολης, με πρωταγωνιστή τον άλλοτε άσο των Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και νυν της Γαλατάσαραϊ, Λούκας Τορέιρα.

Ο γνωστός Ουρουγουανός μέσος βρισκόταν στο mall, με μερίδα φιλάθλων να τον αντιλαμβάνεται και φυσικά να του ζητά να φωτογραφηθεί μαζί του, πράγμα που έγινε, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να περιμένει τη συνέχεια.

Ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος μάλιστα φαίνεται να τον περιμένει από πίσω, σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στα social media, είχε σχεδιάσει τον τρόπο της... επίθεσης, αφού όπως παραδέχθηκε αργότερα, έχει εμμονή με την κοπέλα του Τορέιρα, Ντερβίμ Οζκάν, πασίγνωστη ηθοποιό και μοντέλο στην Τουρκία. Με το που γύρισε, ο άνδρας του έριξε μια γροθιά, ωστόσο οι φίλοι του και ο οδηγός του επενέβησαν και η κατάσταση δεν ξέφυγε.

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να δήλωσε στις Αρχές πως: «Ένας άντρας με πλησίασε και μου είπε ότι ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου. Αφού τράβηξα τη φωτογραφία, είδα έναν άλλο άντρα να πλησιάζει και νόμιζα ότι ήθελε να βγάλει κι αυτός μια φωτογραφία. Όταν πλησίασε, ξαφνικά με γρονθοκόπησε στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού μου.

Δεν κατάλαβα τι συνέβαινε. Προσπάθησα να αμυνθώ και ο οδηγός μου και ο φίλος μου, που ήταν εκεί εκείνη την ώρα, ήρθαν να με προστατεύσουν και να διώξουν τον άντρα. Αφού χωρίσαμε, ο άντρας μπήκε σε ένα ταξί και προσπάθησε να φύγει. Δεν επιτέθηκα σωματικά σε αυτό το άτομο με κανέναν τρόπο. Δεν ξέρω γιατί έκανε κάτι τέτοιο. Δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ. Μετά το περιστατικό, πήγα στο νοσοκομείο για εξετάσεις και θέλω να υποβάλω την έκθεσή μου σε εσάς».

Ο ύποπτος, που αναγνωρίστηκε από την αστυνομία ως Μπουράκ Ντοαν, και ο οδηγός του Τορέιρα (που χτύπησε τον ύποπτο) συνελήφθησαν και ξεκίνησε έρευνα. Ο τουρκικός τύπος αναφέρει ότι ο ύποπτος είχε ήδη λάβει περιοριστικά μέτρα για παρενόχληση της φίλης του παίκτη της Γαλατά.