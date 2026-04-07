Ο Χρήστος Τζόλης κόντρα στην Άντερλεχτ έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φετινής σεζόν και ο Gazzetta με τη βοήθεια του Wyscout σας δίνει στο... πιάτο την εντυπωσιακή του εμφάνιση.

Μόνο εύκολο δεν ήταν το ντέρμπι ανάμεσα στην Κλαμπ Μπριζ και την Άντερλεχτ για το πρωτάθλημα Βελγίου αλλά το τρίποντο είχε ελληνική υπογραφή και φυσικά αναφερόμαστε στον ασταμάτητο Χρήστο Τζόλη.

Ο 24χρονος εξτρέμ ξεπέρασε τις 20 ασίστ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις καθώς μοίρασε δύο στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ και βρήκε και μία φορά δίχτυα στην επικράτηση με 4-2 της ομάδας του, φτάνοντας τα 15 γκολ και τις 21 ασίστ σε 43 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Χάρη σε αυτό το τρίποντο, η Κλαμπ Μπριζ παραμένει σε απόσταση τριών βαθμών από την κορυφή και την Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ, με τον διεθνή ποδοσφαιριστή να έχει εξελιχθεί σε... μπροστάρη για τους Βέλγους στη φετινή σεζόν, πραγματοποιώντας δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα... κόκκινα.

Το Gazzetta εκμεταλλεύεται την... ασίστ του Χρήστου Τζόλη και σας παρουσιάζει με τη βοήθεια του Wyscout, τη ματσάρα που έκανε στο ντέρμπι με την Άντερλεχτ και τους αριθμούς πίσω από την άμεση συνεισφορά του στα τρία από τα τέσσερα γκολ της ομάδας του.

«Φόβος και τρόμος» της αντίπαλης άμυνας

Η εικόνα του heatmap σε 100 λεπτά συμμετοχής τα λέει όλα για την παρουσία του Χρήστου Τζόλη στο παιχνίδι κόντρα στην Άντερλεχτ. Ο Σαρντέλα δεν πέρασε και ευχάριστα απέναντι στον 24χρονο εξτρέμ, ο οποίος πατούσε διαρκώς στην αντίπαλη περιοχή, με το Wyscout να μετρά συνολικά 11 πατήματα κοντά στο σημείο του πέναλτι (!).

Δεν ήταν μόνο το «ντου» στο... κουτί αλλά και οι ατομικές προσπάθειες που πήρε πάνω καθώς έκανε συνολικά επτά ντρίμπλες, βγαίνοντας νικητής στις τέσσερις από αυτές (!) ενώ είχε το απόλυτο σε πάσες στο σημείο του πέναλτι καθώς και τις τρεις φορές βρήκε συμπαίκτη.

Παράλληλα είχε δύο τελικές στο παιχνίδι, με τη μία να καταλήγει στα δίχτυα του αντίπαλου πορτιέρε για να φτάσει το σκορ στο 3-0 στο 37ο λεπτό ενώ οκτώ λεπτά νωρίτερα είχε δώσει την ασίστ για το 2-0 του Στάνκοβιτς ενώ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων έφυγε στην αντεπίθεση και έδωσε έτοιμο γκολ στον Βέρμαντ για το τελικό 4-2.

📺 l Le but de Christos Tzolis contre Anderlecht ! pic.twitter.com/Mgig17yRj2 April 6, 2026

Συνεπής στο πρέσινγκ και μία μόνιμη πηγή ασίστ

Η Κλαμπ Μπριζ και ο Κροάτης προπονητής, Ίβαν Λέκο, έχει δώσει βάρος στο πρέσινγκ και στις γραμμές να είναι ψηλά προς την αντίπαλη περιοχή. Ο Χρήστος Τζόλης υπηρέτησε στο έπακρο τον συγκεκριμένο ρόλο και οι αριθμοί του το επιβεβαιώνουν.

Έκανε συνολικά τέσσερις ανακτήσεις της μπάλα και από τις συνολικά 21 μονομαχίες που έδωσε στον αγωνιστικό χώρο, οι 14 ήταν στο αντίπαλο μισό του αγωνιστικού χώρου με τέσσερις από αυτές μέσα στην περιοχή της Άντερλεχτ (!), κερδίζοντας τις 7 από αυτές. Παράλληλα είχε και δύο κερδισμένες μονομαχίες από τις τέσσερις που έδωσε συνολικά στον αέρα ενώ βοήθησε ουκ ολίγες φορές το αντίστοιχο ακραίο μπακ στο αμυντικό τρανζίσιον.

Από την άλλη, ο διεθνής εξτρέμ είναι μία πηγή... τροφοδότησης των επιθετικών. Οι 21 ασίστ μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι αδιάφορο, ούτε κάτι που συναντάμε κάθε μέρα, ειδικά σε όλες τις διοργανώσεις και για μία ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Πέρα από τις δύο που μοίρασε στο ματς, ο Τζόλης είχε άλλες οκτώ πάσες-κλειδιά (!) κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Δεν σταμάτησε να φορτώνει την αντίπαλη περιοχή (οκτώ σέντρες) ενώ βοήθησε σε μεγάλο βαθμό στην κυκλοφορία της μπάλας όπου από τις 54 πάσες που έκανε, το 83% ήταν επιτυχημένο (45) ενώ είχε μόλις μία λάθος μεγάλη μπαλιά (3/4). Κάθε κίνηση ή πάσα του Τζόλη προς την αντίπαλη εστία «μύριζε» τελική προσπάθεια.

Μπορεί ο Τζόλης να γίνει η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Κλαμπ Μπριζ;

Όπως είναι λογικό, η δεύτερη συνεχόμενη εντυπωσιακή σεζόν του Χρήστου Τζόλη με την Κλαμπ Μπριζ, κάνει ακόμα πιο πιθανή την πώληση του σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα το ερχόμενο καλοκαίρι. Είναι πολύ κοντά στο να ξεπεράσει τους φανταστικούς αριθμούς που είχε πέρσι, όπου μέτρησε 21 γκολ και 16 ασίστ σε 56 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, δηλαδή άμεση σχέση με 37 τέρματα.

Ήδη φέτος, μετά από 43 αγώνες, έχει φτάσει τα 15 γκολ και τις 21 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, δηλαδή άμεση σχέση με 36 από τα γκολ της Μπριζ τη φετινή σεζόν. Με τη σημαντική παράμετρο ότι είχε φουλ συμμετοχή στο Champions League με 2 γκολ και 1 ασίστ σε 9 ματς.

Οπότε το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται ιδιαίτερα... καυτό για τον ίδιο. Τόσο εκείνος όσο και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ αναμένεται να γίνουν από τις μεγαλύτερες πωλήσεις του βελγικού πρωταθλήματος, με τον Τζόλη να δέχεται ήδη κρούσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ από ομάδες του top 5 της Ευρώπης.

Όλα θα φανούν μετά το τέλος της σεζόν, με ουκ ολίγους δημοσιογράφους να τονίζουν ότι δεν αποκλείεται να γίνει η ακριβότερη πώληση της Μπριζ, ξεπερνώντας τα 37,5 εκατ. ευρώ του Ντε Κετελάρ στη Μίλαν το καλοκαίρι του 2022.