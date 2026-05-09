Με τον Χρήστο Τζόλη να έχει δύο ασίστ, η Κλαμπ Μπριζ επικράτησε 2-0 της Σεντ Τρούιντεν και έκανε βήμα τίτλου στο Βέλγιο.

Ολοταχώς για τον τίτλο η Κλαμπ Μπριζ, που επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Σεντ Τρούιντεν και ξέφυγε στο +4 από τη Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με ένα ματς περισσότερο, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε στα playoffs.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, ο Χρήστος Τζόλης, που είχε και τις δύο ασίστ στα γκολ της ομάδας του! Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σέρβιρε αρχικά το 1-0 στον Τρεσόλντι, που άνοιξε το σκορ με σουτ μέσα από την περιοχή στο 13', ενώ στο 52' έστρωσε στον Φορμπς, που σφράγισε τη νίκη της Μπριζ. Ο Τζόλης έφτασε έτσι τις 24 ασίστ σε 49 συμμετοχές φέτος, ενώ έχει και 19 τέρματα.