Κλαμπ Μπριζ - Σεντ Τρούιντεν 2-0: Ο Τζόλης σέρβιρε νίκη τίτλου
Ολοταχώς για τον τίτλο η Κλαμπ Μπριζ, που επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Σεντ Τρούιντεν και ξέφυγε στο +4 από τη Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με ένα ματς περισσότερο, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε στα playoffs.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, ο Χρήστος Τζόλης, που είχε και τις δύο ασίστ στα γκολ της ομάδας του! Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σέρβιρε αρχικά το 1-0 στον Τρεσόλντι, που άνοιξε το σκορ με σουτ μέσα από την περιοχή στο 13', ενώ στο 52' έστρωσε στον Φορμπς, που σφράγισε τη νίκη της Μπριζ. Ο Τζόλης έφτασε έτσι τις 24 ασίστ σε 49 συμμετοχές φέτος, ενώ έχει και 19 τέρματα.
1️⃣-0️⃣ | Nicolò Tresoldi zet Club Brugge op voorsprong! 🔵⚫️— DAZN België (@DAZN_BENL) May 9, 2026
