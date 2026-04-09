Τζόλης και Καρέτσας στις πρώτες θέσεις του CIES για τις ακριβότερες εκτιμώμενες μεταγραφές

Ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκονται στο top10 του CIES για τις ακριβότερες εκτιμώμενες μεταγραφές σε Ολλανδία και Βέλγιο.

Στις Κάτω Χώρες πάμε καλά, με δύο Έλληνες παίκτες να είναι στο top10 του CIES Football Observatory για τις τις υψηλότερες εκτιμώμενες αξίες μεταγραφών σε Eredivisie και Pro League. Συγκεκριμλένα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Χρήστος Τζόλης έχουν συμπεριληφθεί στην πρώτη 10άδα του πίνακα του ποδοσφαιρικού παρατηρητηρίου.

Αναλυτικότερα, στην 4η θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ο 18χρονος χαφ της Γκενκ, με την αξία του να αγγίζει τα 45,8 εκατομμύρια ευρώ. Ο νεαρός μέσος πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν στο Βέλγιο φέτος, έχοντας καταγράψει μέχρι στιγμής 44 εμφανίσεις με απολογισμό τρια γκολ και 18 ασίστ.

Μία θέση πιο κάτω, στο νούμερο 5 του ίδιου πίνακα, βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης της Μπριζ, του οποίου η αξία εκτιμάται στα 43,6 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το CIES. Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ είναι επίσης πολύ παραγωγικός φέτος, καθώς σε 41 εμφανίσεις έχει σημειώσει 15 γκολ κι έχει μοιράσει 21 ασίστ για τους Βέλγους.