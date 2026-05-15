Ο Νόα Λανγκ εξήγησε γιατί εθεάθη να... γκαρίζει στο τηλέφωνό του μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Γαλατάσαραϊ.

Η Γαλατάσαραϊ εξασφάλισε πριν από μερικές ημέρες τον τίτλο του πρωταθλητή στην Τουρκία, ωστόσο την ώρα που άπαντες στο γήπεδο ήταν πανευτυχείς, ο Νόα Λανγκ εθεάθη να φωνάζει στο τηλέφωνό του, προξενώντας απορία...

Ο Βέλγος μεσοεπιθετικός εντέλει εξήγησε τους λόγους που φάνηκε να είναι τόσο εκνευρισμένος, αποκαλύπτοντας ότι τα είχε με τον... πατέρα του! Όπως είπε, «να είμαι ειλικρινής, θύμωσα με τον μπαμπά μου. Ήθελα να τον φέρω στον αγωνιστικό χώρο, τον πήρα τηλέφωνο και του είπα “πού είσαι;”, μου απαντούσε “εδώ είμαι”. Τον ρωτούσα “εδώ πού;” αλλά έλεγε το ίδιο πράγμα.

Τον πήρα με βιντεοκλήση αλλά πάλι έλεγε “εδώ είμαι” και δεν έπαιρνα ξεκάθαρη απάντηση. Σε κάποια φάση άρχισα να εκνευρίζομαι λίγο αλλά στο τέλος κατάφερα να τον κατεβάσω στον αγωνιστικό χώρο».