Τουρκία: Ο Όσιμεν έστεψε πρωταθλήτρια τη Γαλατάσαραϊ με ανατροπή
Για κάτι παραπάνω από μία ώρα αγώνα, η Γαλατάσαραϊ έδειχνε πως θα υπέπιπτε σε μία ακόμη γκέλα στην τελική ευθεία, ωστόσο ο Βίκτορ Όσιμεν δεν είχε όρεξη για άλλα δώρα και με δύο γκολ οδήγησε την ομάδα του στον τίτλο του πρωταθλητή Τουρκίας!
Η Γαλατά βρέθηκε να χάνει 2-1 εντός έδρας από την Αντάλιασπορ, όμως ο Νιγηριανός φορ πρώτα ισοφάρισε με πέναλτι στο 66' και εν συνεχεία ανέτρεψε ολοκληρωτικά τα δεδομένα (88'), πριν ο Αϊχάν βάλει το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 4-2.
Με τον τρόπο αυτό, η ομάδα του Οκάν Μπουρούκ εξασφάλισε τον τίτλο της Super Lig μία αγωνιστική πριν το τέλος, καθώς παρέμεινε στο +4 από τη Φενέρμπαχτσε και πανηγύρισε την κούπα για 26η φορά στην ιστορία της και τέταρτη συνεχόμενη.
MAKE IT FOUR IN A ROW 🏆🏆🏆🏆— 26x Turkish Champions 🟡🔴 (@Galatasaray) May 9, 2026
