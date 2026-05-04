«Πιάστηκαν στα χέρια ο Νεϊμάρ με τον γιο του Ρομπίνιο στην προπόνηση της Σάντος»

Όπως αναφέρουν βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, ο Νεϊμάρ τσακώθηκε με τον γιο του Ρομπίνιο στην προπόνηση της Σάντος την Κυριακή (03/05).

Κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης (03/05) προπόνησης της Σάντος, σημειώθηκε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Νεϊμάρ και του 18χρονου γιου του Ρομπίνιο, ο οποίος τυγχάνει να είναι και βαφτισιμιός του.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της βραζιλιάνικης «Globo», η σύγκρουση φαίνεται να ξεκίνησε προς το τέλος της προπόνησης, όταν ο νεαρός εξτρέμ ντρίμπλαρε με επιτυχία τον Νεϊμάρ. Ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα εξέλαβε την κίνηση αυτή ως ένδειξη ασέβειας και απογοητευμένος, «προειδοποίησε» τον νεαρό να «παίξει πιο ήρεμα».

Η κατάσταση κλιμακώθηκε πολύ γρηγόρα και η λεκτική διαμάχη μετατράπηκε σε σωματική αντιπαράθεση που περιελάμβανε σπρώξιμο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Νεϊμάρ αρχικά χτύπησε τον νεότερο παίκτη και μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το αν τον τραυμάτισε ή όχι. Αυτό το περιστατικό ώθησε τους εκπροσώπους της οικογένειας του Ρομπίνιο να υποβάλουν επίσημη καταγγελία στη διοίκηση του συλλόγου.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: There was a HEATED FIGHT between Neymar and 18-year old Robinho Jr. (Robinho's son), during training with Santos.



Robinho Jr. reportedly dribbled past Neymar, which sparked the reaction, Neymar lashed out and KICKED him. The youngster got back up and shoved… pic.twitter.com/ryLLK7Usnk — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 3, 2026

Ο βραζιλιάνικος σύλλογος και οι ατζέντηδες του νεαρού ποδοσφαιριστή αρνήθηκαν να σχολιάσουν δημόσια το περιστατικό, ενώ από την πλευρά του ο στενός κύκλος του Νεϊμάρ ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία πληροφορία σχετικά με το συμβάν.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ το θέμα φαίνεται να έχει ήδη διευθετηθεί, καθώς ο αστέρας της «Σελεσάο» συναντήθηκε αργότερα μέσα στην ημέρα με τον νεαρό ποδοσφαιριστή στο προπονητικό κέντρο της Σάντος για να του ζητήσει συγγνώμη για την αντίδραση του.