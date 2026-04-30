Νεϊμάρ: «Θέλω τελικό Μουντιάλ με την Αργεντινή»

Ο Νεϊμάρ σε δηλώσεις του ανέφερε πως θα ήθελε να βρεθεί στο Μουντιάλ και έδωσε το ιδανικό σενάριο για τον τελικό του θεσμού.

Ολοένα και πλησιάζει η στιγμή που ο Νεϊμάρ θα μάθει αν τελικά θα βρεθεί ή όχι στην αποστολή του Κάρλο Αντσελότι, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που αρχίζει σε περίπου 1,5 μήνα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Ο 34χρονος σταρ της Σάντος πραγματοποιεί καλές εμφανίσεις και έχει σοβαρές πιθανότητες να είναι στις κλήσεις της Σελεσάο, με τον Ιταλό Εκλέκτορα μάλιστα να δίνει τη σχετική υπόσχεση σε δυο μικρούς θαυμαστές που συνάντησε στον δρόμο.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Καρλέτο θα ανακοινώσει στις 18 Μαϊου τους ποδοσφαιριστές που θα πάρει μαζί του με στόχο το 6ο αστέρι στην κίτρινη φανέλα, με τον ίδιο τον Νεϊμάρ να έχει... πλάσει στο κεφάλι του το τέλειο σενάριο. Σε δηλώσεις του μετά το ματς με τη Σαν Λορέντσο (1-1) για το Κόπα Σουνταμερικάνα, εξέφρασε για ακόμη μια φορά την επιθυμία του να βρεθεί στη μεγάλη γιορτή.

Πέραν αυτού όμως έδωσε και το... τέλειο σενάριο, αφού είπε πως θα ήθελε ο τελικός της διοργάνωσης να είναι μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής, κάτι που μεταξύ μας καθόλου δεν θα χαλούσε τους φίλους του ποδοσφαίρου. Θυμίζουμε πως οι πέντε φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές είναι σε όμιλο με Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία.

«Ναι, φυσικά και σκέφτομαι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κάθε Βραζιλιάνος παίκτης θέλει να είναι εκεί, και ελπίζω να μπορέσω να είμαι κι εγώ. Ένας τελικός μεταξύ Αργεντινής και Βραζιλίας θα ήταν θεαματικός».