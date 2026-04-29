Η συγκινητική κίνηση του Νεϊμάρ που απέσπασε το χειροκρότημα των αντιπάλων οπαδών
Η Σάντος ταξίδεψε τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/04) στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής για να αναμετρηθεί με τη Σαν Λορένζτο στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Copa Sudamericana, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1 σε έναν αγώνα που γρήγορα θα περάσει στα βιβλία της ιστορίας.
To highlight μάλιστα της βραδιάς σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης. Πιο συγκεκριμένα, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή, ο Νεϊμάρ πήγε να χαιρετήσει μερικούς οπαδούς των γηπεδούχων που βρίσκονταν σε αναπηρικά αμαξίδια και έλαβε καθολικό χειροκρότημα από το πλήθος, το οποίο ήταν στις εξέδρες του «Πάντρο Μπιντεγκαίν».
❤️🇧🇷🇦🇷 Neymar fue a saludar a algunos hinchas de San Lorenzo que estaban en silla de ruedas y fue APLAUDIDO POR LA GENTE. pic.twitter.com/ulnCnDEokE— Sudanalytics (@sudanalytics_) April 28, 2026
Λίγο αργότερα, το προφίλ της Σαν Λορέντζο στο «X» δημοσίευσε ένα βίντεο του Βραζιλιάνου σταρ, όπου ευχαριστεί τους οπαδούς για την αγάπη που έλαβε.
«Γεια σας, οπαδοί της Σαν Λορέντζο! Σας ευχαριστώ που με καλωσορίσατε τόσο θερμά, με έκανε χαρούμενο, ήταν ένας σπουδαίος αγώνας και είμαι πολύ χαρούμενος για την αγάπη που δείξατε σε εμένα και στους συμπαίκτες μου. Ένα φιλί σε όλους! Με υποδέχτηκαν πολύ καλά εδώ, δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο εκτός Βραζιλίας και είναι μεγάλη τιμή για μένα που λαμβάνω αυτή την αγάπη».
Neymar quiso agradecer a la gente de San Lorenzo por el cariño y se fue enamorado de tanto aliento.— San Lorenzo (@SanLorenzo) April 29, 2026
