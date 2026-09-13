Ο Νεϊμάρ, μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, «πρόδωσε» τη μεταγραφή του Φιλίπε Κουτίνιο στη Σάντος.

Ο Φιλίπε Κουτίνιο, το όνομα του οποίου είχε συνδεθεί πρόσφατα με τον ΠΑΟΚ, εντάχθηκε τελικά στη Σάντος, με τον αρχηγό της ομάδας, Νεϊμάρ, να ανακοινώνει τη μεταγραφή του το Σάββατο (12/09), αν και ο βραζιλιάνικος σύλλογος δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα την άφιξη του.

Ο 34χρονος μέσος είναι ελεύθερος από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και τερμάτισε πρόωρα την συνεργασία του με τη Βάσκο ντα Γκάμα. Ο πρώην διεθνής επικαλέστηκε ψυχική εξάντληση όταν αποχώρησε από την ομάδα του Ρίο Ντε Τζανέιρο και τώρα είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο με τη Σάντος.

Ο Νεϊμάρ καλωσόρισε τον νέο του συμπαίκτη, κοινοποιώντας ένα βίντεο του Κουτίνιο μαζί με τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο του συλλόγου στο προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ. Η ομάδα μας και οι οπαδοί μας θα σε υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες», τόνισε ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα.

⚠️ Neymar se antecipa e anuncia Philippe Coutinho como novo reforço do Santos.



🎥 Divulgação/NR Sports pic.twitter.com/JOBWC7sPos — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 12, 2026

Ο Κουτίνιο θα πρέπει πρώτα να περάσει με επιτυχία τα απαραίτητα εργομετρικά τεστ, προτού η Σάντος επιβεβαιώσει και επίσημα τη μεταγραφή του.