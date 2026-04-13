«Ύμνοι» για Καρέτσα στο Βέλγιο: «Ας τον απολαύσουμε όσο προλαβαίνουμε»
Όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, πλησιάζει όλο και πιο κοντά το επόμενο βήμα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Γκενκ στο Βέλγιο.
Οι ομάδες κάνουν... παρέλαση, το ποσό που έχει θέσει η ομάδα για εκκίνηση των διαπραγματεύσεων είναι κοντά στα 45 εκατ. ευρώ και στο Βέλγιο μιλούν για την μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της χώρας.
Το «voetbalnieuws» τόνισε ότι αν η Εθνική Ελλάδος είχε περάσει στο Μουντιάλ ή ο σύλλογος διεκδικούσε το πρωτάθλημα, η τιμή του 18χρονου μεσοεπιθετικού θα ανέβαινε ακόμα περισσότερο, ωστόσο ακόμα και τώρα βρίσκεται στα πλαίσια που θα γράψει η ιστορία.
Μάλιστα, το δημοσίευμα άφησε ένα poll στον κόσμο για το πόσο θα πουληθεί ο ταλαντούχος Έλληνας ποδοσφαιριστής ενώ έγραψε χαρακτηριστικά: «Ας τον απολαύσουμε όλοι όσο μπορούμε».
