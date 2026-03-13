Το Transfermarkt ανανέωσε το κόστος των ποδοσφαιριστών στο βελγικό ποδόσφαιρο και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν είχε απλώς απότομη άνοδο αλλά έσπασε κάθε ρεκόρ.

Είναι το διαμάντι του ελληνικού ποδοσφαίρου και ένας εκ των κορυφαίων ταλέντων της Ευρώπης. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βραβεύθηκε με το Rising Star στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα καυτό... καλοκαίρι για εκείνον.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός ανεβάζει συνεχώς τις μετοχές του και δεν αποκλείεται να σπάσει κάθε ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή σε λίγους μήνες αφού τον παρακολουθούν στενά όλα τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης.

Ωστόσο ο διεθνής ποδοσφαιριστής κατάφερε να γράψει ιστορία και στο βέλγικο πρωτάθλημα μετά την ανανέωση των ποσών από την πλατφόρμα του Transfermarkt.

Το Gazzetta είχε κάνει ένα θέμα γύρω με τις ανανεώσεις των τιμών στους ποδοσφαιριστές και ο Καρέτσας ξεπέρασε κάθε ρεκόρ στο Βέλγιο αφού η κοστολόγηση του είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει στο βέλγικο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, από τα 28 εκατ. ευρώ, ο 18χρονος εξτρέμ εκτοξεύθηκε στα 35 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο η Γκενκ έχει θέσει ως αφετηρία διαπραγματεύσεων για το ερχόμενο καλοκαίρι. Παράλληλα, ανεβαίνει στην κορυφή των ακριβότερων Ελλήνων ποδοσφαιριστών και συνεχίζει να τρελαίνει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.