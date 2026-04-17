Την περίπτωση του Ντίνου Μαυροπάνου εξετάζει η Ντόρτμουντ σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Μια νέα πρόκληση στην καριέρα του αναζητά ο Ντίνος Μαυροπάνος που όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν από τη Γουέστ Χαμ, με τη Ντόρτμουντ να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το όνομά του.

Ο Έλληνας αμυντικός που πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις με τα Σφυριά με πιο πρόσφατη αυτή κόντρα στη Γουλβς (4-0) που σκόραρε «δις». Όπως αποκάλυψε ο έγκριτος δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ από το Skysport ο Μαυροπάνος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο από ομάδες της Bundesliga όσο και της Premier League.

Μάλιστα η Ντορτμουντ συζητά το ενδεχόμενο απόκτησης του Έλληνα διεθνή και να τον ξανά φέρει στο γερμανικό πρωτάθλημα, αλλά η μεταγραφή του μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα είναι. Αφού οι «μετοχές» του στην αγορά έχουν ανέβει πολύ.

Να θυμίσουμε πως ο Μαυροπάνος έγινε μέλος της Γουέστ Χαμ το καλοκαίρι του 2023, όταν η ομάδα του Δυτικού Λονδίνου τον αγόρασε από τη Στουγκάρδη. Τότε επέστρεψε στα γήπεδα της Premier League. Αφού η Άρσεναλ τον είχε κάνει δικό της από τον ΠΑΣ Γιάννινα το 2018, παραχωρώντας τον δανεικό στη συνέχεια, αρχικά στη Νυρεμβέργη και έπειτα στη Στουτγκάρδη.