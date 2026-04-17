Μαυροπάνος:«Ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ»
Μια νέα πρόκληση στην καριέρα του αναζητά ο Ντίνος Μαυροπάνος που όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν από τη Γουέστ Χαμ, με τη Ντόρτμουντ να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το όνομά του.
Ο Έλληνας αμυντικός που πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις με τα Σφυριά με πιο πρόσφατη αυτή κόντρα στη Γουλβς (4-0) που σκόραρε «δις». Όπως αποκάλυψε ο έγκριτος δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ από το Skysport ο Μαυροπάνος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο από ομάδες της Bundesliga όσο και της Premier League.
Μάλιστα η Ντορτμουντ συζητά το ενδεχόμενο απόκτησης του Έλληνα διεθνή και να τον ξανά φέρει στο γερμανικό πρωτάθλημα, αλλά η μεταγραφή του μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα είναι. Αφού οι «μετοχές» του στην αγορά έχουν ανέβει πολύ.
🚨⚒️ EXCL | Konstantinos Mavropanos is set to leave West Ham this summer as he is seeking a new challenge. #WHUFCApril 17, 2026
28 y/o has delivered top performances consistently over the past few months, attracting interest from both the Bundesliga and the Premier League.
Borussia Dortmund… pic.twitter.com/LAm6i00olo
Να θυμίσουμε πως ο Μαυροπάνος έγινε μέλος της Γουέστ Χαμ το καλοκαίρι του 2023, όταν η ομάδα του Δυτικού Λονδίνου τον αγόρασε από τη Στουγκάρδη. Τότε επέστρεψε στα γήπεδα της Premier League. Αφού η Άρσεναλ τον είχε κάνει δικό της από τον ΠΑΣ Γιάννινα το 2018, παραχωρώντας τον δανεικό στη συνέχεια, αρχικά στη Νυρεμβέργη και έπειτα στη Στουτγκάρδη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.