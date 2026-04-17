Ο Άρνε Σλοτ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο μέλλον του Κώστα Τσιμίκα όσον αφορά τη Λίβερπουλ.

Νέα από επίσημα χείλη ήρθαν αναφορικά με το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα και το που θα βρίσκεται τη νέα σεζόν, ή τουλάχιστον στην καλοκαιρινή προετοιμασία.

Ο Άρνε Σλοτ παρότι η θέση του είναι επισφαλής μετά τα κάκιστα αποτελέσματα της Λίβερπουλ σε Αγγλία και Champions League, επιβεβαίωσε πως ο Έλληνας ακραίος μπακ θα επιστρέψει στους «κόκκινους» το καλοκαίρι.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μισητού ντέρμπι της πόλης με την Έβερτον, ο Ολλανδός τεχνικός απάντησε σε σχετική ερώτηση πως «Γνωρίζουμε ότι θα επιστρέψει», κάτι που επιβεβαιώνει τα ρεπορτάζ που ανέφεραν ότι η Ρόμα δεν θα τον διατηρήσει στο ρόστερ της, όταν ολοκληρωθεί ο μονοετής δανεισμός του.

Έτσι, ο Σερραίος αριστερός μπακ θα έχει την ευκαιρία του να διεκδικήσει μια θέση στα πλάνα της νέας σεζόν, έχοντας το.... ατού της αποχώρησης του Άντι Ρόμπερτσον. Τη φετινή χρονιά, ο Τσίμι μετράει 24 συμμετοχές και μια ασίστ με τους «Τζαλορόσι».