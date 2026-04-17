Τσιμίκας: Ο Σλοτ επιβεβαίωσε την επιστροφή του στη Λίβερπουλ
Νέα από επίσημα χείλη ήρθαν αναφορικά με το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα και το που θα βρίσκεται τη νέα σεζόν, ή τουλάχιστον στην καλοκαιρινή προετοιμασία.
Ο Άρνε Σλοτ παρότι η θέση του είναι επισφαλής μετά τα κάκιστα αποτελέσματα της Λίβερπουλ σε Αγγλία και Champions League, επιβεβαίωσε πως ο Έλληνας ακραίος μπακ θα επιστρέψει στους «κόκκινους» το καλοκαίρι.
Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μισητού ντέρμπι της πόλης με την Έβερτον, ο Ολλανδός τεχνικός απάντησε σε σχετική ερώτηση πως «Γνωρίζουμε ότι θα επιστρέψει», κάτι που επιβεβαιώνει τα ρεπορτάζ που ανέφεραν ότι η Ρόμα δεν θα τον διατηρήσει στο ρόστερ της, όταν ολοκληρωθεί ο μονοετής δανεισμός του.
Έτσι, ο Σερραίος αριστερός μπακ θα έχει την ευκαιρία του να διεκδικήσει μια θέση στα πλάνα της νέας σεζόν, έχοντας το.... ατού της αποχώρησης του Άντι Ρόμπερτσον. Τη φετινή χρονιά, ο Τσίμι μετράει 24 συμμετοχές και μια ασίστ με τους «Τζαλορόσι».
Slot has confirmed that “Kostas is coming back”.— Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) April 17, 2026
It now seems to be official that Kostas Tsimikas will be Liverpool’s back up left back next season, and a new left back will not be signed. pic.twitter.com/u00a6PQHV0
