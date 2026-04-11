Μαυροπάνος: Έγινε ο τρίτος Έλληνας που σκοράρει «ντοπιέτα» σε αγώνα Premier League

Μανώλης Μακρόπουλος
Ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε δις το βράδυ της Μ. Παρασκευής (10/4) και μπήκε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ με Έλληνες στην Premier League.

Απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της Γουέστ Χαμ με 4-0 επί της Γουλβς το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) ήταν ο Ντίνος Μαυροπάνος.

Ο Έλληνας αμυντικός σκόραρε δυο φορές στην επικράτηση των «Σφυριών» που τους έβγαλε από την επικίνδυνη ζώνη, στη μάχη για παραμονή στην Premier League.

Αρχικά, ο 28χρονος στόπερ άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό με εντυπωσιακή κεφαλιά, ενώ στη συνέχεια διαμόρφωσε και το τελικό σκορ (σσ 4-0) με φοβερό αεροπλανικό στο 83'. Έτσι, μπήκε σε ένα πολύ ιδιαίτερο και κλειστό κλαμπ όσον αφορά τους Έλληνες στο αγγλικό πρωτάθλημα.

 

Έγινε μόλις ο 3ος στην ιστορία που πετυχαίνει δυο γκολ σε ένα παιχνίδι, κάτι που πριν από εκείνον κατάφεραν οι Στέλιος Γιαννακόπουλος και Γιώργος Σαμαράς, ο πρώτος δυο και ο δεύτερος τρεις φορές, γυρίζοντας....19 χρόνια πίσω.

Ο... Stelios το πέτυχε για πρώτη φορά στις 17 Δεκεμβρίου του 2005, στο 0-4 της Μπόλτον επί της Έβερτον και για δεύτερη στις 11 Μαρτίου του 2006, στο 4-1 της ομάδας του (σσ Μπόλτον) με τη Γουέστ Χαμ.

Όσον αφορά τον Σαμαρά, το έκανε ως ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα σε Σάντερλαντ (2-1, 5/3/2006), Γουέστ Χαμ (2-0, 23/9/2006) και Έβερτον (2-1, 1/1/2007).

     

