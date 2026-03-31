Ελπίδες για πρόκριση στο Μουντιάλ Κ17 έχει η Εθνική ομάδα Παίδων μετά τη νίκη με 0-1 επί της Νορβηγίας.

Το γκολ του Τσίγκα στο 32' ήταν αρκετό για την Εθνική ομάδων των Παίδων ώστε να κάμψει την αντίσταση της Νορβηγίας στο Μαυροβούνιο και να πάρει το δεύτερο τρίποντο στον όμιλο που συμμετέχει, φτάνοντας στους έξι βαθμούς και παραμένοντας στη 2η θέση.

Ο Τσίγκας με προβολή μετά από εκτέλεση κόρνερ χάρισε τη νίκη στην Εθνική μας ομάδα των Παίδων, η οποία πλέον ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση στο Μουντιάλ Κ17.

Η Ελλάδα θέλει πλέον είτε η Γερμανία να μην νικήσει ή ένα ισόπαλο αποτέλεσμα στο Σερβία - Ελβετία ώστε να είναι μια από τις τέσσερις καλύτερες δεύτερες που θα πάρουν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17.

Νορβηγία Κ17: Νόρντα, Γκούντερσεν(85' Μπάκεν), Χέρνες, Χίλεσταντ, Φεϊζουλάχου, Μίκλεμπουστ, Μπόργκερσεν(53' Έρικσρουντ), Φόρσα(74' Άρντσεν), Ελβέμπου(53' Αρίφαγκιτς), Γιόνσεν(74' Νταέλιν), Σέντεργκρεν

Ελλάδα Κ17: Γείτονας, Χαλδέζος(70' Μπαϊραμίδης), Σιώζιος, Τσίγκας, Καλπάκης, Γούσιος(88΄Λάβδας), Νέτο(78' Γκέρσος), Παπασαραφιανός(46΄Μπινιάρης), Καραγγέλης, Κώστογλου, Νεμπής(78' Σούβλατζης)

Η βαθμολογία σε τρεις αγωνιστικές

1. Μαυροβούνιο 6

2. Ελλάδα 6

3. Σουηδία 4

4. Νορβηγία 1

Το format

2η προκριματική φάση

Στην League A, οι 28 ομάδες θα κληρωθούν σε επτά ομίλους των τεσσάρων έκαστος. Οι επτά επικεφαλής των ομίλων θα προκριθούν μαζί με την οικοδέσποινα χώρα (Εσθονία) στην τελική φάση. Στην περίπτωση που η διοργανώτρια χώρα, είναι μεταξύ των επτά νικητών των ομίλων, θα προκριθεί και ο καλύτερος δεύτερος όλων των ομίλων. Οι επτά ομάδες που κατατάσσονται τέταρτες στους ομίλους της League A θα υποβιβαστούν στη League B για τον πρώτο γύρο του U19 EURO 2026-27 (προκριματικοί για την ίδια ηλικιακή ομάδα).

Στην League B, οι ομάδες θα κληρωθούν σε επτά ομίλους των τεσσάρων ή τριών, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων. Οι επτά νικητές της League B θα προβιβαστούν στην League A για τον πρώτο προκριματικό γύρο του U19 EURO 2026-27 (προκριματικοί για την ίδια ηλικιακή ομάδα).

Τελική Φάση (8 ομάδες)

Στην τελική φάση (Εσθονία, 25 Μαΐου-7 Ιουνίου 2026) θα μετάσχουν οκτώ ομάδες, οι οποίες θα παίξουν σε δύο ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος, με τους δύο πρώτους σε κάθε όμιλο να προκρίνονται στους ημιτελικούς της διοργάνωσης.