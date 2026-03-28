Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των Παίδων πήρε το προβάδισμα 2 φορές εκτός έδρας με την Σουηδία και εν τέλει νίκησε με 2-3 με γκολ σε κενό τέρμα!

Απίθανο ματς στο στάδιο Otrant Olympic με την Εθνική Παίδων να νικά με 2-3 την Σουηδία χάρις στα γκολ των Καλπάκη στο 3', Χιντάλγκο (με αυτογκόλ στο 76') και τον Σιώζιο στο 95' σκοράροντας σε κενή εστία καθώς ο γκολκίπερ των Σουηδών είχε βγει μπροστά σε φάουλ και δεν πρόλαβε να γυρίσει. Ο Νέμπης στο 45' έχασε πέναλτι ενώ οι Σουηδοί ισοφάρισαν 2 φορές με τους Μπριν στο 61' και Ίμερ στο 93'.

Επί των αρχικών διατάξεων η Σουηδία ξεκίνησε με τον Άρνστρομ κάτω από τα δοκάρια. Άμυνα με Καλίλ, Χιντάλγκο, Φούρουσεθ και Φάλθ. Κέντρο με Μάνσον, Μπριν και Σάντος και τριάδα μπροστά με Πέρσον, Μπάρτζι και Α. Άντερσον. Η Ελλάδα είχε στο τέρμα τον Γείτονα, τριάδα στην άμυνα με Καλπάκη, Τσίγκα και Λάβδα. Άξονας με Χαλδέζο, Νέτο, Μπινιάρη και Σιώζιο. Μπροστά ήταν οι Καραγγέλης, Νέμπης και Κωστόγλου. Το τέλος ήταν φοβερό καθώς ο Σιώζιος πήρε ασίστ από τον γκολκίπερ Γείτονα και με εξαιρετικό τελείωμα σκόραρε σε κενό τέρμα.

Η βαθμολογία στο group Α3

1. Μαυροβούνιο 6 βαθμοί

2. Ελλάδα 3 βαθμοί

3. Σουηδία 1

4. Νορβηγία 1

Τα ματς της αγωνιστικής

Σουηδία - Ελλάδα 2-3

Μαυροβούνιο - Νορβηγία 4-0

Το format

2η προκριματική φάση

Στην League A, οι 28 ομάδες θα κληρωθούν σε επτά ομίλους των τεσσάρων έκαστος. Οι επτά επικεφαλής των ομίλων θα προκριθούν μαζί με την οικοδέσποινα χώρα (Εσθονία) στην τελική φάση. Στην περίπτωση που η διοργανώτρια χώρα, είναι μεταξύ των επτά νικητών των ομίλων, θα προκριθεί και ο καλύτερος δεύτερος όλων των ομίλων. Οι επτά ομάδες που κατατάσσονται τέταρτες στους ομίλους της League A θα υποβιβαστούν στη League B για τον πρώτο γύρο του U19 EURO 2026-27 (προκριματικοί για την ίδια ηλικιακή ομάδα).

Στην League B, οι ομάδες θα κληρωθούν σε επτά ομίλους των τεσσάρων ή τριών, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων. Οι επτά νικητές της League B θα προβιβαστούν στην League A για τον πρώτο προκριματικό γύρο του U19 EURO 2026-27 (προκριματικοί για την ίδια ηλικιακή ομάδα).

Τελική Φάση (8 ομάδες)

Στην τελική φάση (Εσθονία, 25 Μαΐου-7 Ιουνίου 2026) θα μετάσχουν οκτώ ομάδες, οι οποίες θα παίξουν σε δύο ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος, με τους δύο πρώτους σε κάθε όμιλο να προκρίνονται στους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Το report της ΕΠΟ

Η Εθνική Παίδων πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε 3-2 της Σουηδίας σε έναν συγκλονιστικό ως προς τη διακύμανση του σκορ αγώνα, στο γήπεδο Ότραντ της πόλης Ούλτσιν στο Μαυροβούνιο, όπου διεξάγονται οι αγώνες του 3ου προκριματικού ομίλου (League A) του EURO U17. Τρεις φορές προηγήθηκε η Εθνική, που παρά την ισοφάριση στο 90+3 βρήκε το γκολ της πρώτης νίκης στην προκριματική διαδικασία στο 90+5!

Η Ελλάδα προηγήθηκε μόλις στο 3', όταν ο Σιώζιος εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά, ο Νεμπής πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και στο δεύτερο δοκάρι ο Καλπάκης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Σουηδία αντέδρασε στη συνέχεια όμως έως τη λήξη του ημιχρόνου απείλησε μόλις μια φορά με τον Πέρσον στο 38' που έκανε την προβολή από κοντά, αλλά νικήθηκε από τον Γείτονα που έδιωξε σε κόρνερ. Αντίθετα οι ποδοσφαιριστές του Βασίλη Παπαδάκη είχαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά τους, όμως στο 45+1' ο Άρνστρομ απομάκρυνε σωτήρια την εκτέλεση πέναλτι του Νεμπή.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Γείτονας έδιωξε με υπερένταση το διαγώνιο σουτ εκτός περιοχής του Καλίλ, όμως στο 61' ο Μπρουν με εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα της Ελλάδας. Η Εθνική ομάδα διαχειρίστηκε την πίεση των αντιπάλων της και στο 76' προηγήθηκε εκ νέου με τον ίδιο τρόπο που πήρε προβάδισμα και την πρώτη φορά: ο Σιώζιος εκτέλεσε κόρνερ, ο Νεμπής στο πρώτο δοκάρι πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στον Ιντάλγκο και κατέληξε στα δίχτυα της Σουηδίας.

Στον επιπλέον χρόνο των 90 λεπτών η διακύμανση του σκορ άλλαξε δύο φορές: Αρχικά στο 90+3' η Σουηδία ισοφάρισε με προβολή του Ίμερι από τη μεγάλη περιοχή, όμως η Εθνική Ομάδα βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να πάρει τη νίκη. Στο 90+5' και ενώ ο τερματοφύλακας της Σουηδίας είχε ανέβει στην περιοχή της Εθνικής για την εκτέλεση φάουλ των Σκανδιναβών, οι διεθνείς έφυγαν στην κόντρα και ο Σιώζιος με σουτ εκτός περιοχής χάρισε τη νίκη στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Σουηδία (Μίρτσα Γέλατσακ): Άρνστρομ, Καλίλ (79' Βέρνερ), Ιντάλγκο, Φουρουσέθ, Φάιθ, Μάνσον, Μπρουν (62' Γιόχανσον), Σάντος (79' Ε. Άντερσον), Πέρσον (57' Ιμέρι), Α. Άντερσον (57' Όντεφαλκ) και Μπάρντγκι.

Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Λάβδας, Τσίγκας, Καλπάκης, Σιώζιος, Μπινιάρης (66' Μπαϊραμίδης), Νέτο (75' Γκέρσος), Χαλδέζος (66' Παπασαραφιανός), Καραγγελής (87' Γούσιος), Κώστογλου (87' Κίτος) και Νεμπής.

*Στον άλλο αγώνα του ομίλου το Μαυροβούνιο επικράτησε 4-0 της Νορβηγίας και έκανε το 2Χ2. Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 16:00 η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Νορβηγία για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της 2ης προκριματικής φάσης του U17 EURO 2026.