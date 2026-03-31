Ινφαντίνο: «Δεν υπάρχει plan B ή C, το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»
Ο Τζάνι Ινφαντίνο μίλησε αναφορικά με τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και προσπάθησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος με τις ΗΠΑ. Παρά τις πολεμικές συγκρούσεις και τις δεύτερες σκέψεις σχετικά με την ασφάλεια των παικτών του Ιράν στα αμερικανικά γήπεδα, ο πρόεδρος της FIFA Ινφαντίνο εμφανίστηκε κατηγορηματικός, αποκλείοντας κάθε σενάριο αποχώρησης της ομάδας από το ερχόμενο Μουντιάλ.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δήλωσε σε συνέντευξή του στο δίκτυο «N+ Univision»:
«Προκρίθηκαν και μάλιστα πολύ νωρίς. Είναι μια ποδοσφαιρική χώρα. Θέλουμε να συμμετάσχουν. Θα παίξουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και δεν υπάρχει plan Β, C ή D, υπάρχει μόνο το plan Α. Το Ιράν αντιπροσωπεύει τον λαό του, τόσο αυτούς που ζουν στη χώρα όσο και εκείνους στο εξωτερικό».
Παράλληλα, ο Ινφαντίνο αναγνώρισε τη δυσκολία της κατάστασης, τονίζοντας πως η FIFA δεν μπορεί μεν να επιλύσει τις γεωπολιτικές διαμάχες, αλλά επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ποδόσφαιρο ως μια γέφυρα... ειρήνης εν καιρώ πολέμου.
