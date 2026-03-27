Ιράν: Με σχολικές τσάντες οι παίκτες κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου
Το Ιράν έδωσε φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Νιγηρία σε τουρκικό έδαφος, με τους Αφρικανούς να παίρνουν τη νίκη με 2-1 παρά το γκολ που σημείωσε ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι.
Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι ωστόσο, από το ματς ξεχώρισε η κίνηση των Ιρανών διεθνών κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ενώ ήταν στοιχισμένοι στον αγωνιστικό χώροι, οι ποδοσφαιριστές της εθνικής εμφανίστηκαν με σχολικές τσάντες στα χέρια στη μνήμη των 175 μαθητριών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Παράλληλα φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους για τα νεαρά κορίτσια, τα οποία έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμό σε σχολείο στο Μινάμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του πολέμου ανάμεσα στον Ιράν και τις Αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις.
بحقائب الظهر وسواعد الحداد.. لاعبو إيران يكتبون أروع صور الوفاء لأطفال ميناب— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) March 27, 2026
تجسَّدت في حضورهم حاملين حقائب الظهر، وفاءً لذكرى أطفال ميناب الأبرياء، وأدائهم النشيد الوطني الإيراني وهم يرتدون شارات الحداد السوداء. pic.twitter.com/hphH5Gtc1d
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.