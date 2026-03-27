Με σχολικές τσάντες εμφανίστηκαν οι παίκτες του Ιράν κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, στη μνήμη των 175 μαθητριών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο.

Το Ιράν έδωσε φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Νιγηρία σε τουρκικό έδαφος, με τους Αφρικανούς να παίρνουν τη νίκη με 2-1 παρά το γκολ που σημείωσε ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι.

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι ωστόσο, από το ματς ξεχώρισε η κίνηση των Ιρανών διεθνών κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ενώ ήταν στοιχισμένοι στον αγωνιστικό χώροι, οι ποδοσφαιριστές της εθνικής εμφανίστηκαν με σχολικές τσάντες στα χέρια στη μνήμη των 175 μαθητριών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Παράλληλα φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους για τα νεαρά κορίτσια, τα οποία έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμό σε σχολείο στο Μινάμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του πολέμου ανάμεσα στον Ιράν και τις Αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις.