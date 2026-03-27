Το Gazzetta επικεντρώνεται στο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων με τη Μάλτα, τις... παγίδες που κρύβουν τέτοια ματς και εξηγεί γιατί τα κρίσιμα ματς έρχονται μετά τη Γερμανία.

Και να 'μαστε πάλι! Μετά από 129 μέρες από το παιχνίδι με τη Β. Ιρλανδία και τη μεγάλη νίκη με 4-0, η Εθνική Ελπίδων επιστρέφει στο γήπεδο του Λεβαδειακού για να το συνεχίσει από εκεί που το... άφησε. Το απίθανο σερί στα προκριματικά του EURO U21 2027 με το 5x5 έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις ελπίδες για επιστροφή σε μεγάλη διοργάνωση για το συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ.

Το διπλό στη Γερμανία απογείωσε τα... παιδιά του Γιάννη Ταουσιάνη αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το σερί νικών απέναντι σε ομάδες που αποτελούν «παγίδες» σε αυτά τα κλιμάκια, αποτέλεσαν το μυστικό συστατικό για την εξαιρετική πορεία στο πρώτο μισό της διοργάνωσης. Αυτό ανήκει στο παρελθόν. Για την ακρίβεια μένει για λίγο στον... πάγκο και θα εμφανιστεί στο «ταμείο» μόλις ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τον ερχόμενο Οκτώβρη.

«Όταν κάναμε το 5x5 ήρθαμε όλοι πολύ κοντά σαν ομάδα. Ακόμα και τώρα στην πρώτη προπόνηση, που είχαμε να βρεθούμε τέσσερις μήνες περίπου, ήμασταν λες και ήμασταν εδώ και ένα μήνα μαζί. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολύ καλά παιδιά στην ομάδα και έναν προπονητή που μας ενώνει. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικό και αυτό που μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά», ήταν τα λόγια του Γιώργου Κούτσια στο Gazzetta μιλώντας για την Εθνική Ελπίδων.

«Μας ενώνει η θέληση να πάμε στο EURO» ήταν η ατάκα που ακούστηκε αρχικά από τον 22χρονο φορ και έπειτα από τα περισσότερα μέλη της Εθνικής Ελπίδων και σίγουρα υπήρξε στο μυαλό όλων μέσα στην ομάδα. Είναι αλήθεια άλλωστε. Για αυτό και η αρχή πρέπει να γίνει από το παιχνίδι με τη Μάλτα.

Το Gazzetta βάζει κάτω τα δεδομένα, αφήνει πίσω το 5x5 και εξηγεί γιατί τα πραγματικά κρίσιμα παιχνίδια της Ελλάδας είναι μετά τη... Γερμανία.

«Πάμε βήμα-βήμα μέχρι τον αγώνα με τη Μάλτα, έχουμε ξεχάσει τη Γερμανία»

Η Μάλτα δεν είναι το... θηρίο του ομίλου, ούτε μία ομάδα που έως τώρα έχει δείξει ότι μπορεί να δυσκολέψει κάποιον αντίπαλο (ουραγός, με μηδέν βαθμούς, μηδέν γκολ και 19 τέρματα παθητικό). Στο πρώτο ματς η χώρα μας πέρασε άνετα, νικώντας με 5-0 και αυτό οφείλεται στη σοβαρότητα που έδειξε που αποτελεί και οδηγό για το τωρινό παιχνίδι.

Γιατί αυτές οι ομάδες είναι που μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρές παγίδες. Η ατάκα παραπάνω είναι του Κούτσια και δεν γινόταν να είναι περισσότερο to the point. Πριν από δύο χρόνια, η Ελλάδα ενώ είχε κερδίσει την Πορτογαλία και πάλευε για να τερματίσει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις, «γκέλαρε» εντός (1-1) και ηττήθηκε εκτός (1-0) από τη Λευκορωσία, η οποία τερμάτισε με μόλις έξι βαθμούς στον όμιλο και τους άλλους δύο βαθμούς τους πήρε από την ουραγό Ανδόρρα (!).

Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κανένα ματς δεν είναι εύκολο ή απλό, ειδικά όταν η εικόνα δημιουργεί παρεμβολές στην συγκέντρωση. Αν η Εθνική Ελπίδων θέλει να πάει στον αγώνα με τη Γερμανία και να έχει κάποια βαρύτητα η ιστορική νίκη του πρώτου γύρου, πρέπει να «καθαρίσει» το ματς με τη Μάλτα και χωρίς... άγχος.

Με αυτόν τον τρόπο στέλνει και το δικό της μήνυμα καθώς η νίκη με τη Μάλτα, βοηθά τη χώρα μας μόνο για να κατακτήσει την πρώτη θέση, καθώς σε περίπτωση που τερματίσει 2η, τότε οι βαθμοί κόντρα στους ουραγούς του ομίλους διαγράφονται στη μάχη για την καλύτερη 2η όλων των ομίλων και την απευθείας πρόκριση στο EURO U21.

Οπότε ας φύγει η Μάλτα από τη μέση και μετά έχουμε αρκετό χρόνο να αναλύσουμε και το μεγάλο ραντεβού με τη Γερμανία, το οποίο όμως δεν είναι και το σημαντικότερο.

Και όμως, μετά τη Γερμανία είναι τα κρίσιμα ματς...

Η μάχη με τη Γερμανία έχει ιστορική σημασία. Το σπουδαίο διπλό πριν λίγους μήνες (3-2) έφερε την Ελλάδα στην κορυφή του ομίλου και στο +3 από τα «πάντσερ». Για πολλούς το μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο θα δείξει πολλά στη μάχη της πρώτης θέσης που οδηγεί απευθείας στο EURO U21 όμως εδώ υπάρχει ένα μικρό λάθος στην ανάγνωση.

Είτε χάσει, είτε έρθει ισόπαλη, είτε νικήσει, τα πραγματικά κρίσιμα παιχνίδια της Ελλάδας είναι μετά τους Γερμανούς και εξηγούμαστε. Στο πρώτο αποτέλεσμα και ανάλογα το σκορ (αν ξεπεράσει το ένα γκολ διαφορά, θα πρέπει να σκοράρει περισσότερα από τρία γκολ), η Γερμανία ξεπερνά την Ελλάδα στην ισοβαθμία.

Σε περίπτωση των άλλων δύο αποτελεσμάτων, η χώρα μας κρατά στα χέρια της την πρωτιά στον όμιλο, ειδικά με το τρίτο όπου θα ξεφύγει στο +6. Ωστόσο μπροστά της θα έχει άλλα τρία παιχνίδια, με δύο από αυτά να είναι εκτός έδρας, οπότε, ότι και να συμβεί με τους Γερμανούς, θα πρέπει να παρουσιαστεί όπως πρέπει και σε αυτά τα ματς.

Όπως είπαμε, σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ δεν υπάρχουν εύκολα και απλά ματς. Όλα είναι περίπλοκα και η έκπληξη μπορεί να έρθει από το πουθενά. Η Γεωργία μας δυσκόλεψε στη Λεωφόρο και τώρα έχουμε να ταξιδέψει στην Τιφλίδα για να την αντιμετωπίσουμε, έπειτα φιλοξενούμε τη Λετονία που χρειάστηκε να φτάσουμε στα τελευταία λεπτά για να νικήσουμε στο εκτός έδρας και τέλος η Β. Ιρλανδία στην έδρα της.

Μόνο σε περίπτωση που έρθει η νίκη με τη Γερμανία, τότε η Ελλάδα θα ψάχνει απλώς μία νίκη για να κλειδώσει την κορυφή του ομίλου. Αν όμως υπάρξει οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, τότε αυτά τρία ματς θα είναι... φωτιά για τη χώρα μας. Ακόμα και αν πέσουμε από την πρώτη θέση, περνούν οι τρεις καλύτεροι 2οι των ομίλων και η Ελλάδα θα αποκτήσει σημαντικές πιθανότητες αν κάνει το 3x3 σε εκείνα τα ματς.

Αυτά είναι μακριά, προέχει το παιχνίδι με τη Μάλτα απλά δεν είναι κακό να αντιληφθούμε τι συμβαίνει γύρω από τα παιδιά του Γιάννη Ταουσιάνη που έχουν όλο το ταλέντο και την ποιότητα να γράψουν ιστορία και να επιστρέψουν την Κ21 σε μία μεγάλη διοργάνωση.