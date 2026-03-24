Η Εθνική Ελπίδων αξίζει να δει τα γήπεδα γεμάτα για χάρη της

Ο Νότης Χάλαρης εξηγεί γιατί η Εθνική Ελπίδων έχει κάθε δικαίωμα να δει γεμάτα τα γήπεδα σε Λιβαδειά και Λεωφόρο ενόψει των δύο δύσκολων αγώνων με Μάλτα και Γερμανία.

«Μία παρέα παιδιών κοιτάζει τ' άστρα και ονειρεύεται» ήταν ο τίτλος μετά το απίθανο 5x5 στον όμιλο και κόντρα σε Γερμανία, Γεωργία, Μάλτα, Β. Ιρλανδία και Λετονία για τα προκριματικά του EURO U21 το καλοκαίρι του 2027. Η Εθνική Ελπίδων έχει κάθε λόγο να πιστεύει στην επιστροφή της σε μεγάλη διοργάνωση στο συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ.

Ο δεύτερος γύρος ξεκινά από τη Λιβαδειά και τον αγώνα με την Μάλτα την ερχόμενη Παρασκευή (27/03, στις 19:00) και ακολουθεί το σπουδαίο ραντεβού με τη 2η Γερμανία στη Λεωφόρο την Τρίτη (31/03 στις 18:00). Δύο αναμετρήσεις που θα βάλουν ισχυρές βάσεις για την κορυφή του ομίλου, χωρίς να καθορίζουν στο 100% την πρόκριση στα τελικά.

Ωστόσο, το ζητούμενο είναι διαφορετικό για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη και μιλάμε για την έλευση του κόσμου στις εξέδρες των δύο γηπέδων προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών σε αυτές τις δύο μάχες. Αυτή η παρέα έχει κερδίσει άλλωστε αυτό το δικαίωμα και οι φίλαθλοι καλούνται να τους αποζημιώσουν.

Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια το πρόσημο ήταν θετικό καθώς περίπου 3.000 οπαδοί βρέθηκαν στις εξέδρες της Λεωφόρου και άλλοι 2.500 στις κερκίδες της Λιβαδειάς προκειμένου να βοηθήσουν το σύνολο της Εθνικής Ελπίδων να ολοκληρώσει το 5x5 και να καθιερωθεί στην κορυφή του ομίλου, στο +3 από τη Γερμανία.

Φυσικά το σπουδαίο διπλό στην έδρα των «πάντσερ» αποτελεί το... εξώφυλλο της μέχρι στιγμής πορείας αλλά σε αυτά τα ηλικιακά γκρουπ δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι καθώς υπάρχουν αμέτρητες παγίδες που μπορούν να στοιχίσουν βαθμούς και ίσως και πρόκριση. Οπότε το γεγονός ότι η χώρα μας πέρασε νικηφόρα από τα παιχνίδια με τις Γεωργία, Λετονία, Μάλτα και Β. Ιρλανδία σε πρώτη φάση δείχνει ότι ο στόχος είναι όλο και πιο κοντά.

Ο δρόμος μόνο στρωμένος με ροδοπέταλα δεν είναι και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ναι, η Γερμανία είναι το μεγάλο «ψάρι» όμως όπως αναφέραμε παραπάνω, κάθε ματς κρύβει μία παγίδα. Μην ξεχνάμε ότι στην προηγούμενη προκριματική φάση, η Ελλάδα νίκησε την Πορτογαλία των εκατομμυρίων και δεν κατάφερε να κερδίσει τη Λευκορωσία ούτε εντός αλλά ούτε και εκτός.

Μετά τα δύο εντός έδρας ματς με Μάλτα και Γερμανία, η Εθνική μας έχει να ταξιδέψει στη Γεωργία (δεν ήταν και ο ευκολότερος αντίπαλος στη Λεωφόρο), φιλοξενεί τη Λετονία και στη συνέχεια έχει να παίξει εκτός έδρας και με τη Β. Ιρλανδία.

Για αυτό λοιπόν ο κόσμος πρέπει τώρα να κάνει το καθήκον του. Αυτά τα παιδιά, η πλειοψηφία τους, είναι το μέλλον της πρώτης ομάδας και αποτελούν μία από τις πιο ταλαντούχες φουρνιές που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Για αυτό οι περισσότεροι έχουν βασική θέση σε ομάδες του εξωτερικού ή έχουν καταφέρει να αποτελούν μέρος σπουδαίων deals.

«Το να παίζεις σε γεμάτο γήπεδο σου δημιουργεί κίνητρο» ήταν η ατάκα του Γιάννη Ταουσιάνη μου μίλησε για το Gazzetta και με τα αποτελέσματα αλλά και το θέαμα, η Εθνική Ελπίδων αξίζει να δει τα γήπεδα γεμάτα και τον κόσμο στο πλάι της στη δύσκολη μάχη προς μία ιστορική επιστροφή στα τελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για αυτό το ηλικιακό γκρουπ.

Το βλέπεις στα μάτια και στα λόγια των παιδιών πόσο σημαντικό είναι για αυτούς να βλέπουν γεμάτο το γήπεδο. Η στήριξη είναι σημαντική ειδικά όταν παίζεις με το εθνόσημο.