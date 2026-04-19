Η Εθνική Γυναικών εξασφάλισε την άνοδή της στη League B της UEFA και τη συμμετοχή της στον 1ο γύρο των playoffs για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Εθνική Γυναικών εξασφάλισε την άνοδο στη League B της UEFA κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Με το εντυπωσιακό 3/3 και τη συγκομιδή των 9 βαθμών, η «γαλανόλευκη» κλείδωσε μαθηματικά την πρώτη θέση στον όμιλό της μετά το πρόσφατο break. Καθώς τα Νησιά Φερόε έχουν μόλις 3 βαθμούς και η Γεωργία παραμένει χωρίς πόντο, καμία από τις δύο αντιπάλους της δεν μπορεί πλέον να την απειλήσει στην κορυφή.

Πέρα από την άνοδο στην κατηγορία της UEFA, η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον πρώτο γύρο των playoffs για την πρόκριση στα τελικά του ερχόμενου Μουντιάλ. Εκεί, οι πρωτοπόροι της League C θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σε διπλούς αγώνες τις ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη και τρίτη θέση των ομίλων της League A.

Η Ελλάδα θα είναι γηπεδούχος στην πρώτη αναμέτρηση, διεκδικώντας ένα από τα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στον δεύτερο γύρο των playoff.