Εθνική Ελλάδος: Επίσημο το φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη
Το ένα από τα δύο φιλικά που θα δώσει τον Ιούνιο ανακοίνωσε η Εθνική Ελλάδος καθώς θα φιλοξενηθεί στη Στοκχόλμη από τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Μουντιάλ 2026.
Η ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι το παιχνίδι θα γίνει στη Strawberry Arena με ώρα έναρξη τις 20:00 και άπαντες περιμένουν την ανακοίνωση και του δεύτερου φιλικού, κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρήτιο.
Να θυμίσουμε ότι η χώρα μας αντιμετώπισε τη μουντιαλική Παραγουάη στο Φάληρο και φιλοξενήθηκε από την Ουγγαρία στο Πούσκας Αρένα στο προηγούμενο μεταγραφικό παράθυρο.
📣 Επόμενη στάση: Σουηδία 🇸🇪— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) April 20, 2026
04/06 🏟️#friendlymatch pic.twitter.com/DYDZRi4HPO
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.