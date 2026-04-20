Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Σουηδία στη Στοκχόλμη για τις 4 Ιουνίου.

Το ένα από τα δύο φιλικά που θα δώσει τον Ιούνιο ανακοίνωσε η Εθνική Ελλάδος καθώς θα φιλοξενηθεί στη Στοκχόλμη από τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Μουντιάλ 2026.

Η ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι το παιχνίδι θα γίνει στη Strawberry Arena με ώρα έναρξη τις 20:00 και άπαντες περιμένουν την ανακοίνωση και του δεύτερου φιλικού, κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρήτιο.

Να θυμίσουμε ότι η χώρα μας αντιμετώπισε τη μουντιαλική Παραγουάη στο Φάληρο και φιλοξενήθηκε από την Ουγγαρία στο Πούσκας Αρένα στο προηγούμενο μεταγραφικό παράθυρο.