Την επιστροφή του Νεϊμάρ στην εθνική Βραζιλίας θέλει ο Μαρκίνιος, παρά το γεγονός ότι οι κακές συνήθειες του 34χρονου σταρ έγιναν ξανά πρώτο θέμα στα ΜΜΕ.

Η Βραζιλία του Αντσελότι έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της για τα φιλικά ματς κόντρα στη Γαλλία (26/3) και τη Κροατίας (1/4). Στις επιλογές του προπονητή της Σελεσάο είναι 26 παίκτες αυτός όμως που απουσιάζει, για άλλη μια φορά, είναι ο Νεϊμάρ.

Το όνομα του σταρ της Σάντος είναι λογικό να απασχολεί και να γίνεται θέμα στα ΜΜΕ. Όπως αποκάλυψε η AS τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε ότι αφού έφυγε από έναν αγώνα , πέρασε μια ολόκληρη μέρα σε ένα τουρνουά πόκερ.

Χαρακτηριστικά τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ αναφέρουν στα ρεπορταζ του που έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου: «Ο Νεϊμάρ πέρασε σχεδόν 24 ώρες παίζοντας πόκερ online με υψηλά πονταρίσματα μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής, ενώ επίσημα είχε αποσυρθεί από τον αγώνα της Σάντος εναντίον της Κρουζέιρο για «διαχείριση του φόρτου εργασίας». Η στιγμή που επέλεξε έχει προκαλέσει σοβαρές αμφιβολίες στα παρασκήνια σχετικά με τις πραγματικές προτεραιότητές του, καθώς δεν ταξίδεψε με την ομάδα».

Παρά το γεγονός αυτό υπάρχουν φωνές που θέλουν την επιστροφή του Βραζιλιάνου σταρ στην Εθνική. Αναλυτικότερα ο Μαρκίνιος πήρε θέση για το πολυσυζητημένο αυτό θέμα τονίζοντας ότι άπαντες στην ομάδα τον θέλουν πίσω: «Πιστεύω ειλικρινά ότι όλα θα πάνε καλά για τον Νεϊμάρ. Από ό,τι μου λέει, θέλει πολύ να του δοθεί η ευκαιρία και να επιστρέψει δυναμικά. Εμείς, ως μέλη, Βραζιλιάνοι και οπαδοί, θέλουμε επίσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο Ζίκο: «Αν έπαιζε τακτικά και ήμουν ο προπονητής της εθνικής, θα τον καλούσα, αλλά όχι για φιλικούς αγώνες. Δεν χρειάζεται να δοκιμαστεί. Χρειάζεται συνέχεια στους αγώνες. Υπάρχουν λίγοι ταλαντούχοι παίκτες που έχουν αυτό που έχει αυτός. Και αυτό είναι που λέω πάντα: είναι το επάγγελμα, είναι ο ποδοσφαιριστής, που πρέπει να επιβληθεί αν θέλει να παραμείνει παγκόσμιος πρωταθλητής. (…) Αυτό που κάνει είναι εξαιρετικά ιδιοφυές. Πραγματικά τον υποστηρίζω».