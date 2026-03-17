Ο Νεϊμάρ δεν κλήθηκε από τον Κάρλο Αντσελότι για τα φιλικά της Βραζιλίας και αποφάσισε να... παίξει στο Kings League. Τι δήλωσε για την απόφαση του Ιταλού τεχνικού.

Εκτός αποστολής για τα φιλικά της Βραζιλίας με Γαλλία και Κροατία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού έμεινε ο Νεϊμάρ, παρά τις...παρακλήσεις από τον κόσμο και αρκετούς πρώην ποδοσφαιριστές.

Ο Κάρλο Αντσελότι αποφάσισε να μην καλέσει τον 34χρονο, καθώς θεωρεί πως δεν βρίσκεται ακόμη στην επιθυμητή φυσική κατάσταση, όμως ξεκαθάρισε πως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι στην αποστολή του Μουντιάλ.

Φυσικά, ο άσος της Σάντος δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη, φαίνεται όμως πως δεν τα έβαψε και μαύρα. Το ίδιο βράδυ, ο «Νέι» έδωσε το παρών σε αγώνα για το Kings League της χώρας του, όπου μάλιστα εκτέλεσε και ένα πέναλτι, στο οποίο ευστόχησε, προκαλώντας πανδαιμόνιο στο κοινό.

Αμέσως μετά, ανέφερε πως προφανώς λυπήθηκε που δεν βρέθηκε στις επιλογές του Ιταλού εκλέκτορα, όμως εξήγησε ότι βλέπει τα πράγματα μέρα με την μέρα και υπάρχει ακόμη η ελπίδα για να βρεθεί στην αποστολή και να εκπληρώσει το όνειρο.

«Προφανώς, είμαι αναστατωμένος και λυπημένος που δεν κλήθηκα. Αλλά η προσοχή μου παραμένει μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, παιχνίδι με το παιχνίδι. Θα πετύχουμε τον στόχο μας.

Απομένει ακόμα μια τελευταία κλήση και το όνειρο συνεχίζεται. Αυτό είναι - είμαστε μαζί σε αυτό».