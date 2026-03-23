Δημοσίευμα του CNN Brazil αναφέρει πως ο Νεϊμάρ είναι ήδη πρακτικά εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, δίνοντάς του μηδαμινές πιθανότητες να βρεθεί στην αποστολή της Σελεσάο.

Σε θέμα των τελευταίων... μηνών τείνει να γίνει η συμμετοχή ή μη του Νεϊμάρ στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Η απόφαση του Κάρλο Αντσελότι να αφήσει τον άσο της Σάντος εκτός αποστολής για τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου με Γαλλία και Κροατία, προκάλεσε απορία στον ίδιο τον παίκτη αλλά και στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εναντιώθηκαν στην απόφαση του Ιταλού εκλέκτορα, καθώς θεωρούν πως ο 34χρονος έχει ακόμη να προσφέρει πολλά στη Σελεσάο και αποτελεί τον φυσικό ηγέτη της Εθνικής. Ωστόσο, φαίνεται πως η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN Brazil, τη δεδομένη στιγμή, οι πιθανότητες ώστε ο «Νέι» να βρεθεί στην αποστολή για το Μουντιάλ είναι μηδαμινές! Όπως αναφέρεται στο εν λόγω κείμενο, άνθρωποι της Σελεσάο έχουν ενοχληθεί με την συμπεριφορά του παίκτη, ενώ παράλληλα θεωρούν πως δεν είναι στην επιθυμητή φυσική κατάσταση.

Εντός των τειχών της Εθνικής θεωρούν πως ο 34χρονος προσπαθεί μέσω των ΜΜΕ και των social media να... γυρίσει την κατάσταση, θέλοντας να στρέψει τους οπαδούς κατά του Αντσελότι. Πέραν αυτού όμως, υπήρξε και ένα περιστατικό που δεν άρεσε καθόλου.

Για τον αγώνα με τη Μιρασόλ (11/3) και προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον Νεϊμάρ, ο Ιταλός πήρε ιδιωτικό τζετ, οδήγησε και έφτασε ακριβώς στην ώρα του για το ματς, ενώ μάλιστα αμέσως μετά έφυγε και έφτασε στο Ρίο ντε Τζανέιρο νωρίς το επόμενο πρωί.

Ωστόσο ο «Νέι» όχι απλώς δεν έπαιξε, με τη Σάντος να αναφέρει πως τον «προστάτευσε» για λόγους ξεκούρασης, αλλά δεν ήταν καν στο γήπεδο, έστω για να συνομιλήσει με τον προπονητή του. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στους ανθρώπους της CBF που θεωρούν και διαρρέουν ότι πρέπει να γίνουν... θαύματα για να κληθεί στην αποστολή του Μουντιάλ.