Φίλοι, οπαδοί του ΠΑΟΚ και αθλητές του συλλόγου βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας στην Καλαμαριά για να αποχαιρετήσουν τον 20χρονο, ενώ ο 23χρονος που συνελήφθη οδηγείται στον εισαγγελέα.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχει βυθιστεί στη θλίψη μετά τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη και αρκετός ήταν ο κόσμος που πέρασε από το σημείο στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Στην οδό Αργοναυτών, στο Καραμπουρνάκι της Καλαμαριάς, εκεί όπου ο νεαρός κατέρρευσε αιμόφυρτος έπειτα από τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι, έχουν τοποθετηθεί κεριά, κόκκινα τριαντάφυλλα, και πολλά ασπρόμαυρα κασκόλ.

Οπαδοί του «Δικεφάλου» με πορεία από την Τούμπα βρέθηκαν στο σημείο και αποχαιρέτησαν τον συνοπαδό τους, πολλοί αθλητές του συλλόγου πέρασαν και άναψαν ένα κεράκι στη μνήμη του, ενώ στο σημείο δημιουργήθηκε ένα «γκράφιτι» στη μνήμη του αδικοχαμένου 20χρονου: «Κλέο ζεις… 12/3/2026».

Ο Κουβανός βολεϊμπολίστας Λάζαρο Τόρες ήταν ο πρώτος από τους αθλητές που βρέθηκαν στο σημείο, ενώ ακολούθησε αντιπροσωπεία του τμήματος ποδοσφαίρου σάλας.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στον αθλητικό κόσμο της πόλης. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εξέδωσαν ανακοινώσεις για την απώλεια του νεαρού φιλάθλου, ενώ η ΚΑΕ ζήτησε την αναβολή του προγραμματισμένου αγώνα με τον Άρη για τη Stoiximan GBL κάτι που έγινε πράξη από τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την δολοφονία του νεαρού φίλου του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης (12.03)



Στον εισαγγελέα ο 23χρονος οπαδός του Αρη για τη δολοφονία

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα (14/3) ο 23χρονος οργανωμένος οπαδός του Άρη, που συνελήφθη για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ έφερε δύο τραύματα από μαχαίρι. Το ένα εντοπίζεται στην αριστερή πλευρά του θώρακα, στο μπροστινό μέρος του σώματος, ενώ το δεύτερο στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Ο 23χρονος ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές για τη συμμετοχή του στην επίθεση και το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Στην αρχική του κατάθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα και ότι, ενώ βρισκόταν στο έδαφος, βρήκε ένα μαχαίρι το οποίο χρησιμοποίησε για να αμυνθεί, τραυματίζοντας τον 20χρονο χωρίς – όπως ισχυρίστηκε – να έχει πρόθεση να του προκαλέσει σοβαρή βλάβη.

Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, φέρεται να τροποποίησε την κατάθεσή του. Όπως μετέδωσε το MEGA, υποστήριξε ότι τα άτομα που του επιτέθηκαν ήταν τρία και ότι το μαχαίρι το είχε ο ίδιος στην κατοχή του.