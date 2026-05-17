Μπενίτεθ: «Κρατάω την αντίδραση μετά το 0-2 του χρόνου θα πάμε καλύτερα»

Ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε πίσω με 0-2 από τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο του παιχνίδι στην Λεωφόρο κατάφερε να πετύχει δύο γκολ και να τελειώσει το ντέρμπι με 2-2. Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην αντίδραση αυτή και τόνισε πως του χρόνου η ομάδα θα είναι καλύτερη.

Αναλυτικά ο Ισπανός τεχνικός μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Είχαμε ευκαιρίες και ελέγχαμε το παιχνίδι στα πρώτα 30′ του παιχνιδιού. Κάναμε δύο λάθη που μας κόστισαν. Μετέπειτα τα πράγματα ήταν σχεδόν αδύνατα για να αλλάξουμε το παιχνίδι. Μου άρεσε η αντίδραση στο β’ ημίχρονο.

Θέλαμε να νικήσουμε. Μετά το πρώτο γκολ υπήρχε περισσότερη πίστη. Πετύχαμε και το δεύτερο γκολ. Στο τέλος της ημέρας κρατάω την αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Είμαι ευχαριστημένος που φτάσαμε από το 0-2 στο 2-2.

Έχω να υπενθυμίσω, πως ήρθα τον Οκτώβριο με στόχο να τερματίσουμε στην τετράδα. Δεν είναι ιδεατό αυτό που κάναμε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί τρόπαια.

Φτάσαμε στους «16» του Europa League και στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Γνωρίζουμε καλύτερα το ρόστερ που έχουμε. Είμαι πεπεισμένος ότι του χρόνου θα πάμε πολύ καλύτερα».