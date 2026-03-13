Φίλοι και οπαδοί του ΠΑΟΚ αφήνουν κεριά, λουλούδια και ένα ασπρόμαυρο κασκόλ στο σημείο της δολοφονικής επίθεσης στην Καλαμαριά, όπου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος.

Μηνύματα μνήμης και αποχαιρετισμού αφήνουν φίλοι, οπαδοί του ΠΑΟΚ και κάτοικοι της περιοχής στο σημείο όπου το βράδυ της Πέμπτης σημειώθηκε η φονική επίθεση στην Καλαμαριά με θύμα έναν 20χρονο φίλαθλο του «Δικεφάλου».

Στην οδό Αργοναυτών, στο Καραμπουρνάκι της Καλαμαριάς, εκεί όπου ο νεαρός κατέρρευσε αιμόφυρτος έπειτα από επίθεση με μαχαίρι, έχουν τοποθετηθεί πέντε κεριά, δύο κόκκινα τριαντάφυλλα, ένα μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς και ένα ασπρόμαυρο κασκόλ.

Το σημείο της επίθεσης μετατράπηκε σε χώρο σιωπηλής μνήμης, με διερχόμενους και κατοίκους της περιοχής να σταματούν και να αφήνουν ένα μικρό σημάδι αποχαιρετισμού.

Ο 23χρονος οργανωμένος οπαδός του Άρη, που φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο με δύο μαχαιριές, παραδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στον αθλητικό κόσμο της πόλης. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εξέδωσαν ανακοινώσεις για την απώλεια του νεαρού φιλάθλου, ενώ η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε την αναβολή του προγραμματισμένου αγώνα με τον Άρη για τη Stoiximan GBL.

Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την δολοφονία του νεαρού φίλου του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης (12.03)



Ο πατέρας του 20χρονου, που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά, μίλησε στην εκπομπή «Live News» στο Mega, σημειώνοντας πως και αυτός δεν γνωρίζει ακριβώς τι συνέβη και τονίζοντας πως ο Κλεομένης δεν ήταν πουθενά μπλεγμένος.

«Ούτε εμείς ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Δεν έχουμε εικόνα. Δεν έχουμε καμία εικόνα. Περιμένουμε να μας πούνε τι έγινε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ήταν το καλύτερο παιδί. Δεν έμπλεκε ποτέ σε φασαρίες, δεν ήταν πουθενά μπλεγμένος», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν είχε πάει ποτέ στο τμήμα, ξεκαθάρισε πως: «Πουθενά, ποτέ».

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr ο 20χρονος ζούσε στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, σπούδαζε τουριστικά επαγγέλματα στο ΣΑΕΚ Θέρμης και εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, έξω από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν φίλοι και συγγενείς του νεαρού, περιμένοντας την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους παρευρισκόμενους φώναξε: «Κλέο ζεις για πάντα ΠΑΟΚτσής».