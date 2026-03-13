Νεκρός 21χρονος του ΠΑΟΚ σε οπαδική επίθεση στην Καλαμαριά

Οπαδική επίθεση με τραγική κατάληξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην Καλαμαριά. Ένας 21χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ είναι νεκρός από μαχαίρωμα που δέχθηκε από άτομα που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, του είχαν στήσει καρτέρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:30 στη γωνία των οδών Αργοναυτών και Παπαδημητρίου, σε μια ήσυχη γειτονιά της ανατολικής πλευράς της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τρία άτομα φέρεται να είχαν στήσει καρτέρι στον νεαρό, ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής, περιμένοντας την επιστροφή του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι μπροστά στα μάτια κατοίκων της γειτονιάς.

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με οπαδικά κίνητρα.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα περιστατικών οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη και σημειώνεται σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν είχε σημειωθεί οπαδική συμπλοκή στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Σβώλου και Εθνικής Αμύνης, από την οποία προκλήθηκαν υλικές ζημιές.