Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Στέφανο Καπίνο, ο οποίος αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Βίντερτουρ, που τον έκαναν πανό!

Κορεό από τους οπαδούς της Βίντερτουρ έγινε ο Στέφανος Καπίνο στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβέτ (1-1). Από την περασμένη σεζόν, ο 31χρονος έχει μετακομίσει στην Ελβετία για λογαριασμό της Βίντερτουρ και μέχρι στιγμής έχει μετρήσει 68 εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας, τις περισσότερες συμμετοχές που έχει κάνει ποτέ σε σύλλογο!

Ο έμπειρος τερματοφύλακας, που έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Παναιτωλικό, έγινε κόρεο στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβέτ, με την ομάδα του να παίρνει την ισοπαλία 1-1, μετά από 5 αγωνιστικές που μετρούσε μόνο ήττες. Μάλιστα, η τελευταία ισοπαλία ήταν κόντρα στη Λουγκάνο των Κούτσια και Παπαδόπουλου.

Με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ευχαρίστησε τους οπαδούς για τη στήριξή τους, δεδομένου ότι η ομάδα παίζει για τη ζωη της.