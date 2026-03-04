Καπίνο: Αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Βίντερτουρ με τρομερό κορεό
Κορεό από τους οπαδούς της Βίντερτουρ έγινε ο Στέφανος Καπίνο στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβέτ (1-1). Από την περασμένη σεζόν, ο 31χρονος έχει μετακομίσει στην Ελβετία για λογαριασμό της Βίντερτουρ και μέχρι στιγμής έχει μετρήσει 68 εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας, τις περισσότερες συμμετοχές που έχει κάνει ποτέ σε σύλλογο!
Ο έμπειρος τερματοφύλακας, που έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Παναιτωλικό, έγινε κόρεο στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβέτ, με την ομάδα του να παίρνει την ισοπαλία 1-1, μετά από 5 αγωνιστικές που μετρούσε μόνο ήττες. Μάλιστα, η τελευταία ισοπαλία ήταν κόντρα στη Λουγκάνο των Κούτσια και Παπαδόπουλου.
Με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ευχαρίστησε τους οπαδούς για τη στήριξή τους, δεδομένου ότι η ομάδα παίζει για τη ζωη της.
