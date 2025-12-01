Την πρώτη της νίκη μετά από σχεδόν ένα μήνα πανηγύρισε η Βίντερτουρ, επικρατώντας 1-3 στην έδρα της Λουκέρνης, με πρωταγωνιστές τον Στέφανο Καπίνο και τον Παϊτίμ Κασάμι.

Μετά τη βαριά ήττα με 5-0 από τη Γιουνγκ Μπόις την προηγούμενη εβδομάδα και το ξέσπασμα του Στέφανου Καπίνο on camera, η Βίντερτουρ επέστρεψε με μια σπουδαία νίκη στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του ελβετικού πρωταθλήματος, επικρατώντας της Λουκέρνης με 1-3.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν ο Έλληνας τερματοφύλακας και ο Παϊτίμ Κασάμι, οι οποίοι οδήγησαν την ομάδα τους στη σημαντική αυτή νίκη. Η Βίντερτουρ ανέβηκε στους 9 βαθμούς, παραμένοντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά πήρε μία ανάσα ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Ο Κασάμι έβαλε τις βάσεις για το τρίποντο, ανοίγοντας το σκορ στο 39’ με μια εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ. Παρά την ισοφάριση της Λουκέρνης λίγο πριν από το ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν άλλα δύο γκολ στο δεύτερο μέρος και έφτασαν στο τελικό 1-3.

Από την πλευρά του, ο Καπίνο πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση. Ο 31χρονος γκολκίπερ κατέγραψε 6 σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας όρθια την ομάδα του και αποσοβώντας τον κίνδυνο απο τα σουτ των γηπεδούχων.